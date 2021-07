La judoca argentina Paula Pareto, una de las estrellas de la delegación albiceleste, finalizó su participación en Tokio 2020 y le puso cierre a una brillante carrera olímpica, con el oro en Río 2016, bronce en Beijing 2008 y diploma en Londres 2012 (finalizó 5º).

"Siento un poco de tristeza, no voy a decir que no, porque soy deportista, competitiva y el sentimiento de haber perdido está. Después hay que analizar los pro y los contra. Me hubiese gustado darles una alegría a todos los que me estaban apoyando. Me duele más por toda la gente que se que estuvo que por mí. Hay mucha gente que la pasa mal y me pasa eso, el no poder haberles dado esa alegría. Todo el mundo trasnochando por una judoca es algo que no ha pasado mucho. Pero bueno, el más contento debe ser mi papá que sabe que no se va a tener que preocupar más por las lesiones de su hija", declaró una vez finalizado su último combate la "Peque", entre lágrimas y humor.

La nacida en San Fernando hace 35 años no pudo avanzar en el repechaje de la categoría de hasta 48 kilos por la medalla de bronce tras caer por "waza-ari" (1-0) en un combate muy reñido ante la portuguesa Catarina Costa, a quien abrazó y felicitó sobre el tatami del Centro Nippon Budokan, en un gesto de generosidad que postergó sus sentimientos por realizar su última intervención en los Juegos.

Al retirarse del espacio de lucha, la argentina se fundió en un sentido abrazo con su entrenadora Laura Matinel, soltó lágrimas de emoción y luego recibió el cálido saludo de las autoridades de la delegación albiceleste.

La "Peque" venía de perder en cuartos de final con la local y tercera favorita, Funa Tonaki, encuentro que finalizó de manera apresurada por una lesión en su codo izquierdo. Pareto, número 6 del ránking, cayó por "ippon" ante la japonesa luego de intentar reponerse durante varios segundos de una buena maniobra de la nipona, y ante el dolor se rindió.

Vale aclarar que el "ippon" se logra al poner completamente de espaldas contra el tatami a la contrincante, mientras que el "waza-ari" es cuando cae de espaldas pero parcialmente. Dos "waza-ari" equivalen a un "ippon".

La "Peque" había superado a la eslovena Marusa Stangar por los octavos de final tras una revisión arbitral que le otorgó su segundo "waza-ari", mientras que en primera ronda doblegó a la sudafricana y campeona continental Geronay Whitebooi por "ippon" antes de los dos minutos de combate.

Campeona olímpica en los Juegos de Río 2016, Pareto fue además la primera campeona olímpica argentina en judo y ganó también el Mundial de su deporte en 2015, además de haber sido bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

La judoca y médica traumatóloga fue a su vez protagonista este viernes al ser una de las portadoras de la bandera olímpica durante la ceremonia inaugural.

Tokio 2020 fue la última gran competencia de Pareto, quien anunció que se retirará de la actividad olímpica tras su participación y "casi seguro" de la disciplina en su totalidad. A lo largo de toda su carrera, que comenzó a sus 9 años, Pareto redondeó una producción de 21 medallas de oro, 12 platas y 17 bronces.