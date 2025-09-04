Paul Aron, el piloto estonio que reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, se mostró entusiasmado con la chance de girar por primera vez en un Alpine durante una sesión oficial de la máxima categoría.

En el primer ensayo libre de este viernes, el piloto de reserva de la escudería francesa reemplazará a Colapinto para cumplir así con la normativa que exige a las escuderías ceder dos veces a cada auto durante la temporada a pilotos novatos.

En su llegada a Monza, Aron no ocultó su entusiasmo por esta chance, que será la primera en el equipo francés. “Es una carrera importante para el equipo y, por supuesto, para mí, tener la oportunidad de correr la FP1 en un fin de semana como este también es una gran oportunidad”, expresó el estonio de 21 años. “Estoy muy emocionado y feliz de ponerme a trabajar hoy para prepararme para mañana y tener un viernes un poco diferente a lo habitual este año”, completó.

Luego de esta participación de Aron en la FP1, Colapinto recuperará su lugar en el monoplaza para la FP2 y para completar el resto del fin de semana. Para Aron será la tercera experiencia similar, ya que a partir de un acuerdo entre Alpine y Sauber, pudo girar en las primeras tandas en Silverstone y Hungría.