El politólogo Jorge Elbaum advirtió en la 750 que las recientes acciones de Donald Trump representan un retorno de la doctrina de seguridad nacional en el continente americano, lo que constituye un peligro no solo para Venezuela, sino para toda la región.

“Darle vía libre a la CIA en Venezuela es la reinserción de la doctrina de seguridad nacional en el continente. Esta gente está desesperada en el marco de una nueva guerra fría, evidente en el apoyo de Trump a Javier Milei”, afirmó.

Según Elbaum, las acciones de Trump también buscan contener a China, el principal socio comercial de América Latina y el Caribe desde hace más de 20 años. “Lo que hace Estados Unidos ante la posibilidad de una pérdida de poder relativo frente a Beijing es tratar de cortar los lazos comerciales de China con la región, su histórico patio trasero”, señaló.

En el plano internacional, Trump ha manifestado su disposición a que Israel continúe bombardeando Gaza, bajo el argumento de que Hamas no devolvió algunos cadáveres de rehenes. Para Elbaum, se trata de una "extorsión" comparable a las económicas y financieras ejercidas contra Argentina, y advierte que la influencia futura sobre Gaza podría recaer en Estados Unidos y aliados como Tony Blair.

En cuanto a la política interna, el analista destaca que la economía estadounidense muestra señales preocupantes: aumento de la inflación, crecimiento de la deuda y retrasos en el pago a cientos de miles de empleados federales. “Trump intenta ocupar el centro de la escena con Gaza y su estrategia de cerco, pero la economía va mal y no parece que pueda aspirar a otro gobierno. Quiere dejar su impronta de locura en la continuidad de una lógica imperial en decadencia”, concluyó Elbaum.