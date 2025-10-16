En un duro editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, señaló la gran distancia que hay entre los titulares de los medios de comunicación y las declaraciones del Gobierno de Javier Milei y la realidad que viven millones de personas. En este contexto, dijo que buscan “calamar el hambre de ahora con el futuro de un préstamo que ellos inventan” y aseguró que Luis Caputo y Javier Milei no hacen otra cosa que la “tarea sucia” que el establishment no quiere hacer.

El editorial de Víctor Hugo Morales

Cada día me cuesta más asimilar comentarios políticos que soslayan el poder real. Hoy, sin ir más lejos, tenemos un país fundido económicamente, con una deuda pavorosa y su pueblo viviendo también de prestado, en medio de estrecheces insoportables. Sin embargo, lo que se refleja es la suba magnífica de los papeles que tienen los bonos, las acciones y ese mundo de estafas que solo ellos manejan.

Aparece el bochorno del viaje de Milei, el préstamo indigno de Estados Unidos y el festejo de la mafia de Clarín, que lleva el dato como positivo a millones de personas. Formatea un criterio útil a la campaña de la derecha a diez días de las elecciones. No hay spot, ni discurso ni reportaje de Santilli, Bullrich o Milei que represente el uno por ciento de la influencia gangsteril de esos medios que copan todo el país.

Textualmente, en la web y en conexión con la tapa del papel, dicen que “gracias al viaje de Milei, Estados Unidos redobla el apoyo”, y llenan la página de conceptos laudatorios para que lo que es una tragedia sea apreciado como algo prometedor, aliviador, entusiasmante. Al hambre de ahora la calman con futuro de Estados Unidos, de préstamo, que ellos inventan.

Eso que acabamos de escuchar es TN contra Recalde. El candidato del peronismo quiere hablar de Bullrich, Lácteos Vidal, Machado (el mismo tipo de Espert) y TN no lo deja. Le impide a rajatabla que exprese la denuncia. La misma de Bregman, de otros portales. Es posible que Bullrich esté tan hasta las manos como Espert. Y como sucedió con Espert, la mafia le niega la información a millones de argentinos. Con Espert estuvieron cuatro días haciendo el aguante, hasta que no pudieron más. Justamente por la aparición de Bullrich pidiéndole a Espert que aclarase su situación. Ahora Bullrich está en la misma y, de nuevo, clausuran el derecho a la información de los ciudadanos.

Lo que sucede en estas horas es una película dolorosa para la mayoría de los argentinos, pero es disimulada otra vez, como hicieron en la historia del 2001 y del 2018. Detrás de los títulos están los intereses del círculo rojo, el establishment o como le quieran decir. En cada ocasión contribuyeron con sus mentiras a que llegara la plata de Estados Unidos y del FMI para fugársela ellos. De la Rúa, Menem, Cavallo, Sturzenegger, Caputo, Macri, Milei y otra vez Caputo son los que hacen la tarea sucia. Los capos fuman habanos, ponen legisladores y escriben títulos. Los que entran al banco y nos gritan “todo el mundo al piso” son los Milei que están de turno.