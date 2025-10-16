Un alumno de un colegio secundario de la localidad cordobesa de Bell Ville provocó una fuerte indignación tras haber acudido a una fiesta de su viaje de egresados en Bariloche con un disfraz que exalta la cultura de las violaciones a las mujeres.

El vestuario intentaba emular a una mujer agredida sexualmente: llevaba un vestido celeste rasgado con manchas rojas que simulaban sangre y se extendían por la entrepierna y el resto del cuerpo, mientras que en su espalda tenía escrita en colorado la palabra "violada".

Según trascendió en los medios, el atuendo del estudiante se dio a conocer a través de un video de corta duración que difundieron los administradores de las historias de la cuenta de Instagram de la promoción de egresados que concurren a la Escuela I.P.E.T. Nº267 "Antonio Graziano"de Bell Ville. Las imágenes, tras la polémica, fueron eliminadas del perfil.





Tras la viralización de las imágenes del joven, la comunidad estudiantil repudió este accionar y exigió mayor educación y concientización sobre la violencia machista, especialmente en un momento de mayores vulnerabilidades para las mujeres y niñas, teniendo en cuenta el abandono del Estado en lo que respecta a las políticas públicas de prevención y protección de las víctimas de violencia de género.

Al respecto, la cuenta de Instagram de la división del grupo de egresados que subió el indignante video emitió un comunicado en el que expresó: "De parte de la Promo 2025 queremos pedir disculpas públicamente y expresar nuestro repudio a la publicación subida el día de ayer".





Y remarcaron: "Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Al mismo tiempo, queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados".

No obstante, la división juvenil intentó justificar el penoso accionar de uno de sus integrantes al sostener que se trató de un problema de inmadurez, lo que causó mayor indignación entre sus pares. "Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas a la institución y a todas las personas afectadas", habían señalado.

En esta línea, otra de las divisiones del grupo de 7º del IPET 267 subrayó su "más absoluto repudio" por las imágenes difundidas durante el viaje de egresados. "Primeramente queremos comunicarle a la sociedad que nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes conocidas por todos y que no sólo son indignantes en todos los sentidos sino que el comunicado posterior también deslinda responsabilidad y entendemos que es insuficiente para justificar la violencia".





Y enfatizaron: "Esto no es 'una cosa de adolescentes'. La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes. Estamos siendo presos de violentos ataques por las redes y muchos de nosotros no sólo no fuimos parte de eso, sino que tampoco fuimos a Bariloche".

Por su parte, el grupo de egresados de la división Alimentos también se sumó al repudio, aunque menos concientes de la gravedad de los hechos, intentaron desligarse de las agresiones recibidas en sus redes. "Nosotros no tenemos nada que ver, estamos en total acuerdo que fue una falta de respeto y ojalá los que fueron testigos y el que se disfrazó se hagan cargo". Al final del mensaje añadieron un emoji de manos levantadas que celebran.

La agrupación, que se mostró más consternada por los ataques recibidos en su cuenta que por la profundidad ofensiva del hecho, añadió: "Salimos a aclararlo ya que nos estuvieron atacando y mandando mensajes ofensivos porque tenemos el mismo nombre que la cuenta culpable". Culminaron con un emoji de un corazón.





En tanto, desde la cuenta de la promoción 2025 de esa escuela pero de la división Equipos lamentaron lo sucedido con un tono igual de lavado que sus compañeros, y aclararon: "En nuestra institución existen cinco divisiones completamente independientes entre sí. Las publicaciones recientes, que consideramos repugnantes, ofensivas y de muy mal gusto, no fueron realizadas por nosotros ni tenemos ningún tipo de relación con quienes la publicaron".

"Rechazamos cualquier tipo de contenido que normalice la violencia de género o falte el respeto a las víctimas. Reafirmamos nuestro compromiso con la empatía, la igualdad y la responsabilidad, y pedimos que se tenga en cuenta la verdad antes de involucrar a quienes nada tuvimos que ver", finalizaron.

El regreso de la banalización de las violencias machistas

La banalización sobre las violaciones y otras formas de violencias sexuales hacia las mujeres parece haber ganado terreno en la juventud en los últimos años. Además del caso mencionado se puede retomar otra situación ocurrida recientemente en la provincia de San Juan, donde, en un contexto nacional donde está habiendo alrededor de un femicidio por día, un boliche de la provincia promocionó su fiesta de Halloween con la simulación del secuestro de una mujer.

Se trata del local Quattro –muy renombrado en la noche sanjuanina— que posteó una ficcionalización del secuestro de una mujer. En las imágenes, un grupo de hombres enmascarados rapta a una chica y la hace subir a un vehículo con una bolsa en la cabeza. La víctima, maniatada y con la cabeza embolsada, es trasladada a un lugar oscuro y tenebroso. Los hombres la rodean y uno la apunta con un revolver. Sin embargo, el remate de esa ficcionalización es que la mujer cambia del horror al humor, mirando a la cámara y afirmando: "Este 24 de octubre es la fiesta más grande de Halloween... ¿Dónde? En Quattro de verano. Los esperamos". Cuando parece que el arma está a punto de disparar, el video se corta de repente.

Una situación similar ocurrió en septiembre pasado cuando afloraron varios videos virales sobre una polémica "tendencia", que constaba en simular secuestrar a una mujer metiéndola en una bolsa de consorcio para arrojarla como cuerpo muerto en la parte de atrás de una camioneta . Uno de los más difundidos fue el video de la empresa Shell Crespo de Erich Wagner y Cía. S.R.L. de Entre Ríos, pero el segundo más repudiado fue el de la petrolera de bandera, una YPF de Marcos Juárez, Córdoba.

Ambas empresas pidieron disculpas públicas y, en el caso de YPF, anunciaron que despedirán a los empleados involucrados. “No representan los valores que promueve la compañía”, explicaron.

Luego de las críticas generadas, la Shell entrerriana eliminó el video y sostuvo: "Queremos expresar públicamente nuestras más sinceras disculpas por el contenido difundido en un reciente video publicado en nuestras redes sociales". Lo describieron como "totalmente inapropiado", aunque se desentendieron del único sentido posible que tenía: dijeron que "puede interpretarse como una apología de la violencia de género; de ninguna manera esa fue nuestra intención; nos comprometemos a revisar con mayor responsabilidad nuestros procesos de comunicación".

Desde una cuenta de Instagram se hizo responsable la Community Manager de la estación de servicio. "El contenido publicado fue ideado y producido por mí. Además, soy yo quien aparece en el video como protagonista", reconoció. También comprendió las críticas ya que "como mujer comprendo la sensibilidad que ciertos mensajes pueden generar y asumo la responsabilidad de no haberlo expresado de la manera más clara". Y concluyó será "un aprendizaje para seguir comunicando cada vez mejor".