La judoca bonaerense Paula "La Peque" Pareto, cerró este sábado su historia olímpica con un diploma en los Juegos Tokio 2020, los cuartos en su enorme carrera, que le valieron las medallas de bronce en Beijing 2008 y la de oro en Río de Janerio 2016, éxitos que, sumados al campeonato mundial en Astaná, Kazajistán 2015, entro otros, completaron sus vitrinas con un total 21 medallas de oro, 12 de plata y 17 de bronce a lo largo de su extensa carrera, que comenzó a los 9 años.

Esa trayectoria fue reconocida esta madrugada por sus pares de la delegación argentina en la Villa Olímpica de Tokio 2020, quienes recibieron a esta gran leyenda de deporte argentino con un pasillo de honor, aplausos y abrazos para esta deportista ejemplar, que también se desempeña como médica traumatóloga en el Hospital público de San Isidro.

Sensible con la realidad que viven sus compatriotas, Pareto se acordó de los que "la pasan mal" y remarcó que le hubiera gustado ganar una tercera medalla para "todos ellos". A sus 35 años, y luego de 15 en la élite del deporte argentino, Pareto disputó en Tokio su última competencia en Judo.

"Como a cualquier deportista, no me gusta perder, me entristece, pero no es tan malo un diploma olímpico. Objetivamente está bien", analizó con lágrimas ante las cámaras de TyC Sports. "Estoy muy contenta por todos los mensajes que recibí en esta semana, el cariño de la gente es algo que a mi me hace muy feliz. Me sentí muy querida y apoyada todos. No deja de sorprenderme", comentó.

Las conquistas más importantes

Juegos Olímpicos

2008 Beijing, Medalla de bronce –48 kg



2016 Río de Janeiro, Medalla de oro –48 kg





Campeonato Mundial

2014 Cheliábinsk, Medalla de plata –48 kg



2015 Astaná, Medalla de oro –48 kg

2018 Bakú, Medalla de bronce –48 kg





Juegos Panamericanos

2007 Río de Janeiro, Medalla de bronce –48 kg



2011 Guadalajara, Medalla de oro –48 kg

2015 Toronto, Medalla de plata –48 kg





Campeonato Panamericano

2005 Caguas, Medalla de plata –44 kg



2008 Miami, Medalla de bronce –48 kg

2009 Buenos Aires, Medalla de oro –48 kg

2010 San Salvador, Medalla de bronce –48 kg

2011 Guadalajara, Medalla de oro –48 kg

2013 San José, Medalla de bronce –48 kg

2014 Guayaquil, Medalla de bronce –48 kg

2015 Edmonton, Medalla de plata –48 kg

2016 La Habana, Medalla de plata –48 kg

2017 Ciudad de Panamá, Medalla de oro –48 kg

2018 San José , Medalla de oro –48 kg

2019 Lima, Medalla de oro –48 kg

2020 Guadalajara, Medalla de oro –48 kg