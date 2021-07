Tras más de una semana de locura, con tires y aflojes, una judicialización para saber quién utilizaría las siglas del Frente de Todos en Salta, y el pedido insistente desde Buenos aires para que ambos sectores se reconcilien, anoche a última hora quedó finalmente conformado un solo FdT.

Todo eso no sucedió sin que corriera sangre, al contrario, varios heridos quedaron en el camino y decidieron no firmar el acta acuerdo, y otros lo hicieron pero en disconformidad, “solo para respetar la decisión nacional”, sostuvieron.

Es que cuando el juez federal con competencia electoral Julio Bavio le dio la razón al espacio liderado por el Partido de la Victoria local para que utilice el nombre Frente de Todos (sobre la base de que representa al oficialismo nacional desde 2019) sus referentes festejaron. Pero a las pocas horas llegó la apelación del Partido Justicialista local, apoyado por toda su estructura a nivel nacional, que además vino acompañado de llamados directamente desde la Casa Rosada para frenar que la división prospere.

Desde el peronismo local repetían que el PJ "es la columna vertebral del Frente de Todos en el país, y Salta no puede ser la excepción" y aseguraban que el ministro del Interior Wado de Pedro estaba detrás de las negociaciones.

Desde ese momento, un grupo de encumbrados dirigentes de ambos espacios comenzaron a dialogar para llegar a un acuerdo, que casi termina en la imposición de quienes acompañan a Gustavo Sáenz para que solo puedan presentarse dos listas a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, pero que finalmente derivó en un sistema D'Hont que prácticamente no deja chances a listas sin apoyo oficial o recursos, ya que plantea que quien no supere los 40 puntos se queda fuera de cualquier discusión, y que el segundo podría ubicar solo el tercer nombre en la lista definitiva.

A pesar de que en un primero momento hubo una negativa del sector que comandan el senador Sergio “Oso” Leavy y compañía, el viernes algunos de los partidos que componían el primigenio FdT se acercaron a firmar el acta del nuevo Frente.

El último en firmar, ayer, horas antes que cierre el plazo estipulado por la Justicia Electoral para presentar los nombres de los candidatos de cada lista, fue justamente el Partido de la Victoria, aunque anunció que no presentará candidatos y se mantendrá por fuera de la campaña, lo mismo hicieron otros partidos, como Izquierda Popular e Igualar.

Uno de los primeros en firmar, además de Kolina y el Frente Grande, que lo habían hecho apenas se presentaron los frentes, fueron el CET, del dirigente camionero Jorge Guaymás (hoy al frente de la delegación de la Secretaría de Trabajo de Nación) y el PTP, de la diputada nacional Verónica Caliva.

Justamente ese espacio fue el que logró colar la segunda lista que competirá en las PASO del 12 de septiembre, y será con Guaymás en primer término, y Kitty Blanco lo acompañará, el tercero será el periodista Sergio Villazón. Del otro lado, el PJ y los demás partidos del frente provincial Gana Salta ya habían decidido que Emiliano Estrada sea el primer precandidato y que lo acompañe Pamela Calletti. A última hora Kolina intentaba colocar su propia lista, que será encabezada por el dirigente sindical bancario Carlos Rodas.

Mientras que Felicidad decidió pasadas las 23, que no participará de ese frente y presentará una lista única a través de su partido, que lleva al ex concejal de Vaqueros Tane Da Souza Correa como candidato a diputado, secundado por María Laura Thomas y Guido Giacosa.

Por último, Unión Popular (UP), tampoco firmó el acuerdo bajo el argumento de que no era posible hacer ninguna alianza “con el saencismo”, y mucho menos en esas condiciones. Y comunicó que no participarán de las elecciones nacionales.

Juntos por el Cambio, no tan juntos

Otros que se pasaron la semana discutiendo fueron los integrantes de Juntos por el Cambio. Las peleas por los nombres y listas estuvieron principalmente en la UCR, ya que el primero que se había autoproclamado precandidato fue el actual diputado provincial Héctor Chibán. Pero como no le daban un lugar, judicializó sus pretensiones y terminó metiendo a presión su propia lista dentro de JxC.

Pasadas las 22, los voceros oficiales de esa alianza que gobernó el país hasta el 2019, anunciaron que se sumaban dos listas más que competirían en las PASO. Una de ellas, terminó siendo de un acuerdo entre el radicalismo y el PRO por pedido expreso de las autoridades nacionales. Así las cosas, esa lista estará encabezada por Inés Liendo (PRO Capital), acompañada por Mateo Saravia (UCR Cerrillos) y Graciela Lena (PRO Tartagal).

En tanto, Ahora Patria también tendrá una lista en las primarias, y su principal candidato será el diputado provincial Carlos Zapata, lo siguen María Emilia Orozco y Alejandro Sentana



Otro frente oficialista

El otro frente que sigue al gobernador Gustavo Sáenz confirmó mucho antes que solo presentaría una lista, echando por tierra las pretensiones del actual diputado provincial, Ignacio Jarsún, que buscaba ser uno de los postulantes.

Por este espacio competirán el senador provincial Guillermo Durand Cornejo como primer candidato, seguido por Natalia Loira y el diputado Baltasar Lara Gros.

El FITU con dos listas

El Frente de Izquierda Unidad tampoco logró consensuar una sola lista y se presentaron por un lado quienes representan al Partido Obrero y el PTS, con Cristina Foffani, José Olmedo y Daniela Planes. Y por otro el MST, que lleva a Andrea Villegas como precandidata a diputada nacional en primer término, acompañada por Mario Silva y Anabel Renfijes.

Quienes decidieron encarar estas elecciones solos fueron los referentes de Política Obrera, una de las escisiones del Partido Obrero. Julio Quintana, Daniela Romano y Miguel García serán sus representantes.

SI-PRS

Por último, el frente que se armó entre los integrantes del Partido Renovador de Salta (PRS) y el partido de los hermanos Biella, confirmó a Felipe Biella, presidente de Salta Independiente, encabezando la lista, seguido por la histórica dirigente renovadora y ex jueza Elsita Pereyra. Luis Sarmiento, de Anta y con origen radical, completa la lista.