La diputada provincial Mónica Peralta presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe para solicitarle al Poder Ejecutivo información sobre censos poblacionales de perros y gatos. “La Argentina cuenta con un extenso recorrido académico en materia de derechos y defensa de los animales no humanos. Sin embargo es de todos los días ver o tomar conocimiento del abandono, el cuidado no responsable y la falta de responsabilidad social y educación a la hora de adoptar un integrante más a la familia”, dice la iniciativa entre sus fundamentos. Y agrega que el trabajo territorial que vienen realizando las distintas organizaciones protectoras “resulta ser importante porque ponen en evidencia lo antes mencionado, y mucho más en este contexto tan particular de pandemia que estamos atravesando”.

Peralta recuerda que la provincia de Santa Fe adoptó una postura y gran compromiso con la ley 13.383 que prohíbe la práctica del sacrificio y la eutanasia de perros y gatos como método de control poblacional, estableciendo que las castraciones masivas es el método por excelencia para la consecución de dicho fin. “Por lo tanto conocer la cantidad de animales no humanos existentes en el territorio, permite verificar la eficiencia de la cantidad de castraciones masivas que se realizan por año como política de Estado”.

Para la legisladora “hay que tener presente que cada municipio y comuna trabaja de diferentes formas para la consecución del control superpoblacional y que ante la falta de datos reales se dificulta verificar, si los objetivos alcanzados con las castraciones masivas, representan un porcentaje relevante en la población de animales no humanos. Tener datos de forma anual, permitirá mejorar la toma de desiciones y políticas públicas relacionadas a nuestros animales”.

En esa línea marcha la iniciativa de Peralta, quien además pretende poner en evidencia los riesgos existentes por la transmisión de enfermedades zoonóticas que pueda producirse por la falta de políticas eficaces. Y para ello, disponer de información certera resulta de vital importancia: “Informar es una de las principales obligaciones que tiene el gobierno provincial” remarcó, quien es miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El proyecto que ingresó al recinto de Diputadas y Diputados cuántas castraciones masivas en animales se produjeron; cuántos casos de parasitosis suscitaron; cuáles fueron las campañas elaboradas para el cuidado responsable, el no abandono y la importancia de las castraciones en los animales no humanos. Pretende dilucidar qué material otorgó el Ministerio de Educación para concientizar y trabajar en las escuelas de todos los niveles y modalidades.

La diputada manifestó la importancia de las escuelas a la hora de fomentar el cuidado responsable y la salud animal desde temprana edad. “Ellas pueden generar empatía para con nuestro entorno, permitir sociedades menos violentas y más comprometidas con el medio ambiente, los animales no humanos y las personas”.