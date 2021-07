Pasaron dos fechas del Torneo de la Liga Profesional y como es tradicional en este espacio presentamos a sus protagonistas. Aunque esta vez fue un Díaz especial, ya que ayer Domínguez cumplí años. Así que Armani una linda reunión, con mi Soñora y el Tesori de mi hija Meli.

Invité a mis ex Compagnucci de la primaria, de la escuela Sargento Cabral, de Núñez. Aunque yo no Reniero de los años que cumplí, bromeaba que era más viejo que una película de Canuto Cañete.

Vino mi primo Rubén, contó que tuvo que dejar de jugar al Vázquez por el Assmann. Mi otro primo, Enríquez, al que llamábamos Gordillo, contó que fue a Vera a un nutricionista que lo ayudará a dar Batalla para verse más Delgadillo. Es un Contreras de Fernández, pero igual lo invitamos.

Casi me caigo de Ortiz cuando vi llegar a mi prima Silva con unas Bermúdez Rojas y una remera ajustada que exaltaba sus Bustos. Se vino desde Martínez en su moto Girotti último Morelo con un Casco Blanco y su nuevo novio, Bruno, un Barbero que nos pareció un buen Chicco.

Recibí un Lotti de regalos: un libro de Ortega y Garcés, otro de Galeano que tiene unos Barcos en su tapa. También un par de vinos Navarro Correa. Hablando de alcohol, servimos varios vinos de Meza y algún que otro Bianchi. Yo fui Cauteruccio con la bebida: me serví apenas medio vaso de Kalinski con hielo. Comimos Torrico, fideos Luchetti, algo de Cordero. Rematamos todo con torta Rogel y unos cafés de Martínez. Luego llegó la hora del Canto, alguno cantó algo de Víctor Heredia, otros algo de Miranda. Varios me dieron Aliendro a que me anime a bailar una canción de Raffaella Carrascal, pero no me dio el Cuero.

No fue la idea de cantar una buena noticia Palovecino del Barrios, que protestaron por lo alto de la música. Don Vicentini, un vecino que se parece mucho a Moyano, estaba Cabrera, porque decía que Lollo íbamos a dejar Sordo. Después que se fueron todos, prendí la tele y vi los Goltz de la fecha. Gracias a los amigos por el feliz cumpleaños que pasé. Y a los apellidos de los jugadores por haberme permitido escribir este texto.