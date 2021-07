La película titulada Competencia oficial, protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez y dirigida por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, se estrenará mundialmente en el concurso oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se realizará del 1° al 11 de septiembre próximo. Será la tercera vez que Cohn y Duprat participen en el certamen tras estrenar allí Mi obra maestra y El ciudadano ilustre, film por el que su protagonista, Oscar Martínez, recibió la Copa Volpi al Mejor Actor.

La nueva película de Cohn & Duprat, producida por The MediaPro Studio con la participación RTVE, TV3 y Orange España, cuenta la historia de un empresario multimillonario que, en busca de trascendencia y prestigio social, decide hacer una película que deje huella. Y para eso contrata a un equipo estelar: la célebre cineasta Lola Cuevas (Cruz), el actor de Hollywood Félix Rivero (Banderas) y el actor radical de teatro Iván Torres (Martínez); estos últimos dos leyendas pero no exactamente mejores amigos. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, ambos actores deben enfrentarse no sólo entre sí, sino también con sus propios legados.

Competencia oficial no tendrá las cosas fáciles en la carrera por el León de Oro de la Mostra de Venecia, donde deberá competir con las nuevas realizaciones de cineastas de la talla del español Pedro Almodóvar, la neocelandesa Jane Campion, el estadounidense Paul Schrader, el italiano Paolo Sorrentino y el chileno Pablo Larraín, entre otros.

El jurado oficial estará presidido por el realizador de Parasite, el coreano Bong Joon Ho, a quien acompañarán Saverio Costanzo (Italia), Virginie Efira (Bélgica/Francia), Cynthia Erivo (Reino Unido), Sarah Gadon (Canadá), Alexander Nanau (Rumania) y Chloé Zhao (China-Estados Unidos).

La lista completa de films en concurso y en distintas secciones oificiales y paralelas, anunciadas hoy en Roma por el director artístico de la Mostra, Alberto Barbera, es la siguiente:

-Madres paralelas, de Pedro Almodóvar (España), con Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano y Rossy De Palma. Película de apertura

-Mona Lisa and the Blood Moon, de Ana Lily Amirpour (Estados Unidos), con Jeon Jong-seo, Kate Hudson, Craig Robinson, Evan Whitten, Ed Skrein.

-Un Autre Monde, de Stéphane Brizé (Francia), con Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon, Marie Drucker.

-The Power of the Dog, de Jane Campion (Nueva Zelanda/Australia), con Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee.

-America Latina, de Damiano D’Innocenzo y Fabio D’Innocenzo (Italia/Francia), con Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca.

-L’Evenement, de Audrey Diwan (Francia), con Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet-Klein.

-Competencia Oficial, de Gastón Duprat y Mariano Cohn (España/Argentina), con Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martínez, José Luis Gómez.

-Il Buco, de Michelangelo Frammartino (Italia/Francia/Alemania), con Nicola Lanza, Antonio Lanza, Leonardo Larocca.

-Sundown, de Michel Franco (México/Francia/Suecia), con Tim Roth, Charlotte Gainsbourg.

-Ilussions perdues, de Xavier Giannoli (Francia), con Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu.

-The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal (Grecia, Estados Unidos, Reino Unido, Israel), con Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Alba Rohrwacher

-Spencer, de Pablo Larraín (Alemania, Reino Unido), con Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins.

-Freaks Out, de Gabriele Mainetti (Italia, Bélgica), con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto.

-Qui Rido Io, de Mario Martone (Italia, España), con Toni Servillo, Maria Nazionale.

-On The Job: The Missing 8, de Eric Matti (Filipinas), con John Arcilla, Dennis Trillo, Dante Rivero.

-Leave No Traces / Żeby Nie Było Śladów, de Jan P. Matuszynski (Polonia, Francia, República Checa), con Tomasz Ziętek, Sandra Korzeniak.

-Captain Volkonogov Escaped / Kapitan Volkonogov Bezhal, de Natasha Merkulova y Aleksey Chupov (Rusia, Estonia, Francia), con Yuriy Borisov.

-The Card Counter, de Paul Schrader (Estados Unidos, Reino Unido, China), con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe.

-È stata la mano di dio, de Paolo Sorrentino (Italia), con Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano

-Reflection / Vidblysk, de Valentin Vasyanovych (Ucrania), con Roman Lutskyi, Nika Myslytska.

-La caja, de Lorenzo Vigas (México, Estados Unidos), con Hernán Mendoza, Hatzín Navarrete

FUERA DE COMPETENCIA – Ficción

-Il bambino nascosto, de Roberto Andò (Italia, Francia, 110'), con Silvio Orlando

-Les Choses Humaines, de Yvan Attal (Francia, 138'), con Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg.

-Ariaferma, de Leonardo Di Costanzo (Italia, Suiza, 117'), con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane

-Halloween Kills, de David Gordon Green (Estados Unidos, 105'), con Jamie Lee Curtis, Judy Greer.

-La Scuola Cattolica, de Stefano Mordini (Italia, 106'), con Benedetta Porcaroli, Giulio Pranno.

-Old Henry, de Potsy Ponciroli (Estados Unidos, 99'), con Tim Blake Nelson, Scott Haze, Steven Dorff.

-The Last Duel, de Ridley Scott (Estados Unidos, Reino Unido, 142'), con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck.

-Dune, de Denis Villeneuve (Estados Unidos, Hungría, Jordaian, Noruega, Canadá, 155'), con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Sharon Duncan Brewster, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem

-Last Night in Soho, de Edgar Wright (Reino Unido, 118'), con Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie, Matt Smith, Terrence Stamp, Diana Rigg, Rita Tushingham, Michael Ajao, Synnøve Karlsen

FUERA DE COMPETENCIA – No ficción

-Life of Crime 1984-2020, de Jon Albert (Estados Unidos, 121')

-Tranchées, de Loup Bureau (Francia, 85')

-Viaggio Nel Crepuscolo, de Augusto Contento (Francia, Italia, 142')

-Republic of Silence, de Diana El Jeiroudi (Alemania, Francia, Siria, Qatar, 182')

-Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, de Daniel Geller, Dayna Goldfine (Estados Unidos, 115')

-DeAndré#Deandré. Storia di un Impiegato, de Roberta Lena (Italia, 94')

-Django & Django, de Luca Rea (Italia, 97')

-Ezio Bosso. Le Cose Che Restano, de Giorgio Verdelli (Italia, 104')

CORTOMETRAJES



-Plastic Semiotic, de Radu Jude (Rumania, 22’)

-Liang Ye Bu Neng Liu (The Night), de Tsai Ming-liang (Taiwán, 19’)

-Sad Film, de Vasili (Myanmar, Países Bajos, 12’)

HORIZONS / ORIZZONTI

Jurado: Jasmila Žbanić (Bosnia y Herzegovina) - presidenta, Mona Fastvold (Noruega), Shahram Mokri (Irán), Josh Siegel (Estados Unidos) y Nadia Terranova (Italia).

-Les Promesses, de Thomas Kruithof (Francia) - Película de apertura

-Atlantide, de Yuri Ancarani (Italia, Francia, Estados Unidos, Qatar)

-Miracle, de Bogdan George Apetri (Rumania, República Checa, Letonia)

-Pilgrims, de Laurynas Bareisa (Lituania)

-The Peackock’s Paradise, de Laura Bispuri (Italia, Alemania)

-The Falls, de Chung Mong-Hong (Taiwán)

-El hoyo en la cerca, de Joachin Del Paso (México, Polonia)

-Amira, de Mohamed Diab (Egipto, Jordania, Arabia Saudita)

-A Plein Temps, de Eric Gravel (Francia)

-107 Mothers, de Peter Kerkekes (República de Eslovenia, República Checa, Ucrania)

-Vera Dreams of the Sea, de Kaltrina Krasniqi (Albania, Macedonia del Norte)

-White Building, de Kavich Neang (Camboya, Francia, China, Qatar)

-Anatomy of Time, de Jakrawal Nilthamrong (Tailandia, Francia, Países Bajos, Singapur, Alemania)

-El otro Tom, de Rodrigo Pla y Laura Santullo (México, Estados Unidos)

-El gran movimiento, de Kiro Russo (Bolivia, Francia, Qatar, Suiza)

-Once Upon a Time in Calcutta, de Adita Vikram Sengupta (India, Francia, Noruega)

-Rhino, de Oleg Sentsov (Ucrania, Polonia, Alemania)

-True Things, de Harry Wootliff (Reino Unido)

-Inu-Oh, de Yuasa Masaaki (Japón, China)