En una jornada demorada por la lluvia, Diego Schwartzman y Nadia Podoroska se presentaron en los cuadros individuales de tenis de los Juegos Olímpicos de Tokio para tramitar sus pasajes a octavos y cuartos de final respectivamente pero con destino dispar.

El porteño, número 13 del ránking de la ATP, tenía programado su choque ante el checo Tomas Machac (148º) para este lunes a las 23 (hora argentina), pero por el clima la historia se demoró hasta las 00.15 del martes. Una vez iniciado el duelo en la cancha #1 del complejo de Ariake, el "Peque" logró ponerse 2-1 arriba en el primer set y estaba 0-30 con el saque en su poder cuando el clima obligó nuevamente a postergar la historia.

Tras unas horas de sol y la labor de los auxiliares, el partido se reanudó a partir de las 02.10 y el "Peque" se lo terminó llevando ante un rival mucho más complicado de lo esperado, que lo tuvo a maltraer durante varios pasajes. Fue triunfo argentino por 6-4 y 7-5 en dos horas y dos minutos de juego.

"Fue difícil. Había hecho el quiebre de entrada al principio del partido jugando bien, pero las condiciones fueron completamente distintas después (del parate)... Calor tremendo, sol pleno, condiciones rápidas. Al principio había mucha humedad, casi lluvia, todo muy lento y me favoreció un poco. Después creo que a lo largo del partido no podía quebrar, mitad por mérito de él y mitad porque estaba pasivo. Me hubiera gustado poder ser más agresivo y más allá de eso creo que merecía el partido. Cuando no conocés al rival, salvo ver videos en Youtube, no sabés dónde va a sacar en los momentos importantes, no sabés que tiro tiene mejor cuando está abajo en el score. La verdad que me sorprendió", analizó el "Peque" tras su victoria.

Schwartzman se estará midiendo en octavos con el ruso Karen Khachanov (25º), quien superó al australiano James Duckworth (77º) por 7-5 y 6-1.

La rosarina Podoroska (38º del ránking de la WTA), mientras tanto, no pudo con la española Paula Badosa (29º) en un encuentro que comenzó a las 03.40 tras las demoras en el cronograma. La europea no le dio chances a la argentina y se impuso por 6-2 y 6-3 en una hora y 24 minutos de duelo.

Del otro lado de la llave de la "Peque" y la española se había dado más temprano una de las grandes sorpresas del certamen, con la eliminación de la favorita local Naomi Osaka (2º) a manos de la checa Marketa Vondrousova (42º) por 6-1 y 6-4.

Podoroska continuará su participación en Tokio en el dobles mixto junto al marplatense Horacio Zeballos. Ambos conocieron durante la jornada a sus próximos rivales, los australianos Ashleigh Barty, número del ránking de la WTA, y John Peers, 25° del mundo en dobles.