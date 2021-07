Tras el cierre de listas de este sábado, el diputado y precandidato a renovar su banca por Juntos por el Cambio, Facundo Suárez Lastra, comenzó a marcar diferencias dentro de la coalición y criticó este martes a sus rivales en la interna, María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy, por el cambio de distrito y por sus dichos sobre los 30.000 desaparecidos, respectivamente.



El legislador radical cuestionó la propuesta que lidera la exgobernadora bonaerense: "Me parece que a la lista de Vidal le faltan complementos que nosotros agregamos. No hay hombres y mujeres especializados en salud y educación".

"La lista de Vidal no lleva ningún sanitarista y la nuestra la encabeza (Adolfo) Rubinstein, de vasta experiencia", resaltó el legislador, al destacar al ex secretario de Salud de Mauricio Macri, quien en los últimos días confesó que para el expresidente la salud pública no fue una prioridad.



Más allá de las diferencias que planteó, aclaró que el armado de su lista "no es una interna contra Vidal", ya que las PASO "son para que cada uno pueda mostrar su mirada".

Además, compartió su rechazo al cambio de domicilio dispuesto por la exfuncionaria bonaerense para competir en la ciudad de Buenos Aires: "No nos parecen adecuados los cambios de domicilio". Aunque remarcó que "el cambio de distrito de Vidal lo tendrá que explicar ella".

El diputado nacional, que integra la lista del espacio Adelante Ciudad, una propuesta impulsada por un sector de la UCR porteña diferenciado de la línea del senador nacional Martín Lousteau, sostuvo que "la gente votando va a ser mejor que los acuerdos de los dirigentes".

En ese sentido, señaló que habría que "preguntarle al PRO por qué redujo los presupuestos de Salud y Educación", y por qué "faltan vacantes, porque mucha gente que iba a escuela privada va al sector público".

Suárez Lastra también evaluó que "es inoportuno" lo que manifestó Ricardo López Murphy "sobre los 30.000 desaparecidos", un número que consideró que "fue artificialmente inflado".



"No creo en ese número. Yo creo lo que dijo Darío Lopérfido y Graciela Fernández Meijide", dijo el exministro de la Alianza en una entrevista televisiva.



"Tengo profundo respeto personal y político por Ricardo López Murphy, pero creo que expresa algo distinto de Juntos por el Cambio", indicó el radical, mientras subrayó que "la cifra de los 30.000 desaparecidos no debe ser cuestionada".

Y concluyó: "Los 30.000 desaparecidos es un número simbólico que reconozco y no discuto".