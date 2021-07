La referenta de la Coalición Cívica Elisa Carrió volvió a salir al cruce del precandidato a diputado Facundo Manes, sobre quien dijo que "miente descaradamente", por unas declaraciones que el postulante en la interna bonaerense de Juntos dio al diario La Nación, al que la ex diputada le exigió un derecho a réplica. Es que, según Manes, Carrió le pidió que lo acompañe como precandidato a vicepresidente en 2015, para las internas de la flamante alianza, pero la socia fundadora de la coalición negó que eso haya ocurrido.



"Las reglas de juego deben ser claras y la prohibición de la mentira entran dentro de las reglas de juego, no se admiten mitómanos, por lo menos en Juntos por el Cambio", apuntó Carrió contra el neurocientífico en un mensaje grabado que la referenta de la Coalición Cívica divulgó a través de su cuenta de Facebook.

El precandidato radical había asegurado en una entrevista a La Nación que, en 2015 cuando nació Cambiemos, la ex diputada lo convocó para que lo acompañe en la interna: "La doctora Carrió me vino a ofrecer ser candidato a vicepresidente de ella en 2015", sostuvo y agregó para defenderse de algunas críticas recibidas por la socia fundadora: "Yo no cambié nada desde 2015 hasta acá".

Sin embargo, la líder de Coalición Cívica salió a contar su versión de la historia a través de las redes sociales: "Fui en una sola oportunidad al departamento de Manes, invitada por Toty Flores", contó Carrió y señaló que cuando ocurrió ese encuentro, Flores ya era su precandidato a vicepresidente. Además, la ex diputada se extendió y contó detalles de aquella reunión: "Tuve una fuerte discusión académica porque el señor desconocía los tipos de conocimiento, el práctico, el teórico, el místico, y solo reconocía el conocimiento neurocientífico -recordó- Entonces, el tipo de conocimiento que surge de la poesía, de la filosofía, de las humanidades es algo que no estaba en su registro, con lo cual fue un diálogo fuerte de discusión académica".

La anécdota de Manes buscó matizar las críticas que Carrió viene dedicándole desde que su nombre fue confirmado por el radicalismo bonaerense para competir en la interna con el ex vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli. A fines de junio, cuando faltaba poco menos de un mes para el cierre de listas, la ex diputada sostuvo que Manes quiere "ingresar a la política para llegar a la presidencia en dos años" y puso en duda si el neurocientífico "quiere la unidad" de la alianza de centroderecha.

Por esos días, Carrió aún negociaba los lugares de su partido en el armado de listas y mantenía su candidatura como precandidata a diputada por Buenos Aires como una prenda de unidad. Pocos días después, la referenta de la Coalición Cívica se bajó de la pelea al sostener que su postulación carecía de "sentido histórico". "Habiendo fracasado en el intento de unidad, renuncio a cualquier candidatura", aclaró. Este martes volvió al ataque contra el neurocirujano.