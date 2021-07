Lejos de hacerle honor al nombre elegido para la próxima elección legislativa en la Provincia de Buenos Aires, la interna bonaerense en "Juntos" sigue escalando: este lunes, el primer precandidato a diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. "Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña", dijo el neurocirujano, al calificar la interna como "David contra Goliat". La respuesta no tardó en llegar: "El Frente de Todos ya no necesita más candidatos", cargó irónico Cristian Ritondo, que acompaña el desembarco del ahora exministro de Seguridad porteño en el Conurbano.

"Yo vengo a discutir el futuro de la oposición y dar un salto cualitativo", dijo Manes. El médico es la esperanza blanca de los radicales en la Provincia pero, aunque solo compite por un lugar en la Cámara de Diputados, ya apunta bastante más allá. "No voy a competir con el Pro, sino con la decadencia argentina", suele repetir sin ocultar sus ambiciones de pelear por la presidencia en las elecciones de 2023, una aspiración que comparte justamente con Rodríguez Larreta.

En su último contacto con los medios, Manes demostró que está dispuesto a jugar fuerte. Comparó su interna con Santilli con la pelea entre "David y Goliat" y lanzó un mensaje que, sin nombrarlo directamente, apunta contra Horacio Rodríguez Larreta, el que ideó el saltó de Santilli a la provincia como parte de su estrategia presidencial. "A propósito, quiero una campaña lo más austera posible, porque estamos en una pandemia y no se pueden gastar millones de pesos. Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña", provocó Manes en una entrevista con La Nación.

En su raid mediático el neurocirujano intentó subir al Jefe de Gobierno a la pelea, otra forma de mostrar a lo que realmente aspira. "Me gustaría discutir con Rodríguez Larreta y Santilli, porque no tengo claro el proyecto de país que quieren". Más allá de sus intenciones, por ahora dificilmente lo consiga. Larreta y Santilli evitarán convertirlo en interlocutor. Por eso serán otros los que salgan al cruce.

Unas pocas horas antes de cumplir años, Ritondo fue el primero en levantar el desafío. "Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio", escribió el jefe del bloque PRO en Diputados en su cuenta de Twitter.

Y añadió: "No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación". "El Frente de Todos ya no necesita más candidatos", ironizó.

No fue el primero en ponerle límites a la esperanza radical. Antes del cierre de listas, Elisa Carrió, también aliada del Jefe de Gobierno, dejó claro que no va a ser sencillo el desembarco del investigador en la coalición opositora. "El sabe de neurociencia, pero otra cosa es defender la Nación en el Congreso”, lo provocó la líder de la Coalición Cívica desde su "retiro" de la política. Para tener un rol en el Congreso, le explicó “hay que saber leer, escribir y redactar un artículo de una ley”.