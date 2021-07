El frente Vamos Mendocinos, conformado por el Partido Demócrata (PD), la Coalición Cívica (CC) y el movimiento "MendoExit", impugnará la postulación del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, como precandidato suplente al Senado de la Nación, por considerarla "poco ética".

Así lo anunció Gustavo Gutiérrez, quien encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales del bloque de derecha.Este martes, en declaraciones radiales, Gutiérrez dijo que le parecía "poco ética" la aspiración del gobernador dentro de lista oficialista Cambia Mendoza y confirmó que el espacio está "trabajando sobre la impugnación".

Según los medios locales, los dirigentes de Vamos Mendocinos afirman que la candidatura de Suárez va en contra del espíritu del artículo 115 de la Constitución de Mendoza, que establece que “el gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato”.

La alianza de centroderecha Cambia Mendoza, encabezada por el presidente de la UCR y ex gobernador Alfredo Cornejo, asegura que ese artículo constitucional ha quedado en "desuso" ya que en 1916, cuando se creó la Constitución, los senadores nacionales eran elegidos por la Legislatura y no el voto popular. Luego de la reforma constitucional de 1994, eso cambió y en el oficialismo entienden que desde entonces esa frase de la Constitución de Mendoza no tiene razón de ser.

La presentación de la precandidatura a senador nacional de Rodolfo Suárez en la lista oficialista Cambia Mendoza recibió distintos cuestionamientos en la provincia. "Le hemos pedido a Rodolfo que nos acompañe en un lugar simbólico como el primer suplente", fue la explicación de Cornejo durante una conferencia de prensa. El ex gobernador apunta a ubicarse en la banca del Senado que dejará Julio Cobos, quien por su parte encabeza la lista a diputados nacionales por la misma agrupación política.

Vamos Mendocinos, en tanto, aspira a posicionarse como la tercera fuerza provincial en las próximas elecciones parlamentarias y acceder a una banca en la Cámara baja nacional. El bloque derechista llevará como candidata al Senado a Mercedes Llano (PD), mientras que a nivel nacional están alineados con los Libertarios de José Luis Espert y Javier Milei.