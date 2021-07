El actor Bob Odenkirk fue hospitalizado este martes tras desmayarse en el set de la serie "Better Call Saul". Odenkirk, de 58 años, se encontraba esa mañana en la filmación de la serie en el estado de Nuevo México (EE.UU.) cuando se desplomó.

El equipo de "Better Call Saul" lo asistió de inmediato y fue trasladado a un hospital. El portal de noticias de famosos TMZ, que fue el primer medio en informar de lo sucedido, aseguró que Odenkirk sigue en el hospital recibiendo tratamiento pero no concretó cuál es el estado de salud del intérprete en estos momentos.

Tampoco se sabe el motivo por el que el actor se desmayó. Otros medios, como Variety o The Hollywood Reporter, confirmaron posteriormente la primicia de TMZ.

Al principio se dijo que el actor estaba trabajando en Los Ángeles (EE.UU.) cuando se desmayó, pero posteriormente TMZ y The Hollywood Reporter aseguraron que se encontraba en Nuevo México.

Odenkirk alcanzó la fama por el papel del abogado Saul Goodman en la aclamada serie "Breaking Bad" (2008-2013).

El éxito de su personaje le llevó a tener su propia serie derivada, que bajo el título "Better Call Saul" impulsó aún más la carrera de Odenkirk. "Better Call Saul" se estrenó en 2015 y se despedirá con su sexta temporada, que es la que están rodando ahora. Al margen de la televisión, Odenkirk presentó este año en los cines el violento y crudo thriller de acción "Nobody" (2021).