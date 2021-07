El seleccionado argentino de básquetbol, actual subcampeón del mundo, se jugará hoy el Súper Arena de la ciudad de Saitama a las 9 (televisa la TV Pública y TyC Sports) una parte importante de la clasificación contra España, campeón del mundo, en un partido correspondiente a la segunda fecha del grupo C de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Argentina saldrá con Facundo Campazzo, Nicolás Brussino, Patricio Garino, Luis Scola y Marcos Delía, quienes intentarán dejás atrás el mal inicio de los dirigidos por Sergio Hernández contra Eslovenia (118 a 100), con un Luka Doncic (48 puntos) indefendible, que lo dejó complicado en la zona y ahora está obligado a conseguir una victoria o una derrota ajustada y especular así con una de las plazas para los dos mejores terceros.

Lo mejor del equipo nacional se vio de la mano del capitán, Luis Scola, que inició la quinta cita olímpica de su carrera (también estuvo en Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Rio de Janeiro 2016) con 23 unidades (9-14 en dobles, 0-4 en triples, 5-7 en libres), 4 rebotes, una asistencia y una tapa en 27 minutos.



"Todos sabíamos que nos podían dañar con el rebote y nosotros sabemos jugar con nuestros defectos y virtudes pero lo perdimos ahora. Tenemos una regla con el rebote, nosotros no vamos al rebote porque lo van a tomar, nosotros vamos al jugador. Cuando hay un tiro no podemos ir al rebote, tenemos que bloquear al rival en los dos aros. En ofensiva menos, vamos solo con uno o dos y el resto al balance", explicó el Oveja.



Enfrente estará España, uno de los rivales más complicados a nivel FIBA y al que no le gana desde el 2010 en el Mundial de Turquía, por lo que el entrenador analizó: "Ellos conservan algunas personas de su Generación Dorada, eso le da un plus. Juegan un básquet más conservador, menos veloz, pero con un enorme nivel. Muchos de ellos son figuras de sus equipos en la NBA o lo fueron como Marc y Pau Gasol o Ricky Rubio".