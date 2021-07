La Selección de básquet vivió una verdadera pesadilla en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y no por el horario, ya que el encuentro comenzó este lunes a la 1.40 de la mañana argentina (las 15.40 en Japón), cuando casi todo el país está durmiendo, sino porque tuvo enfrente a Luka Doncic. El esloveno, una de las grandes figuras de la cita junto al estadounidense Kevin Durant, hizo lo que quiso en el triunfo 118-100.

Tras una preparación un tanto complicada en Las Vegas, Estados Unidos, con tres derrotas en tres presentaciones, los dirigidos por Sergio "Oveja" Hernández entraron a contramano en un grupo muy complicado, que también integran España y Japón. Los dos primeros de la zona (son tres grupos) clasifican a cuartos de final, mientras que los dos mejores terceros también pasaran de fase.

"No jugamos para nada bien; ellos jugaron muy bien todo el partido, obviamente y en especial Luka Doncic. Jugaron mucho mejor que nosotros y ahí está reflejado en el resultado final: 118 puntos, 48 de un jugador... La defensa no estuvo en donde tiene que estar para ganar un partido en un Juego Olímpico. Hoy no estamos en un buen momento, no estamos jugando bien y, bueno, hay que encontrar la manera de ajustar las cosas que estamos haciendo mal, mejorar, y encarar el próximo partido con la idea de ganarlo y ver dónde estamos parados para la última jornada", analizó un ofuscado Scola tras la derrota.

1) Todo de Doncic

Para afrontar este duelo, Hernández optó por una alineación titular con dos bases, Facundo Campazzo y Luca Vildoza, el alero Patricio Garino, el ala pivot Luis Scola y el pivot Marcos Delía. Si el misterio durante la previa era dejar anotar a Doncic u obligarlo a pasar, el de los Dallas Mavericks dejó en claro sus intenciones con tres rápidos aciertos de triple para entrar en calor y empezar a preocupar a la defensa argentina. Hernández optó por ponerle a Campazzo encima desde el arranque pero con el correr de los minutos quien se hizo cargo de él fue uno de tamaño similar, el Pato Garino. Claro que el juego de cortinas de los eslovenos se comió al marplatense y Doncic llegó al aro con comodidad en más de una ocasión.

Sin poder contrarrestar el goleo alto de los europeos, a Argentina le quedaba empezar a sumar en ataque. La primera jugada albiceleste fue una conexión fallida entre Campazzo y Delía, quien no tardaría en ser reemplazado por Gabriel Deck para darle mayor movilidad al equipo. Pero a la Selección le costaba mucho amigarse con el tiro de larga distancia y dependía en exceso del protagonismo de Scola y Campazzo.

Y ahí la gran diferencia en el primer cuarto, que terminó 32-24 para los eslovenos, con 6/13 en triples (46 por ciento de efectividad) y 1/8 de los argentinos (13 por ciento). Doncic lideró a los suyos con unos notables 17 puntos. Por la Selección, se destacaron Campazzo (7), Scola (6), Delía (5) y Deck (4).

2) Peleados con el aro

Como en el Mundial de China 2019, donde la Selección fue subcampeona, lo mejor de la Argentina se dio cuando el equipo apretó en defensa para forzar el error rival y, en el mejor de los casos, robar la pelota para salir en ataque. Así, Deck empezó a sumar con llegadas al aro mientras el triple continuaba negado para quien no se llamase Campazzo (consiguió los únicos dos del equipo en la primera mitad).

Claro que la laboriosa tarea del equipo nacional en ataque quedaba contrastada con la facilidad de los eslovenos para conseguir puntos ya que, cuando no era de triple, conseguían dobles y falta. El pick & roll entre Doncic y Vlatko Cancar -el otro nombre importante de Eslovenia, jugador de los Denver Nuggets- le complicó la vida a Scola que, emparejado con Cancar, quedó muchas veces cara a cara con el indomable Luka. Hernández aprovechó el parcial para probar con el debutante Leandro Bolmaro sobre Doncic, aunque sin réditos.

Ofensivas apresuradas y pérdidas en el dribbling se repetían en el ataque de la Selección, que sufría en contraataque, en el rebote y también por algunos fallos arbitrales que se llevaron la atención del equipo. Con los ánimos por el piso, Eslovenia siguió estirando la ventaja para irse al entretiempo arriba por 20: 62-42.

Impresionante tarea de Doncic con 31 unidades en 16 minutos de juego con 7/8 en dobles, 4/9 en triples y 5/5 en libres. Por Argentina, que seguía sufriendo la mala puntería (2/18 en triples), se destacaban Scola (12 puntos y 6/13 de campo), Campazzo (11 y 4/7; sin asistencias) y Deck (10 y 5/8).

3) Cambios de arranque

Con Laprovíttola por Vildoza y Deck en lugar de Garino, Argentina buscó cambiar la cara de entrada en el tercer cuarto. El santiagueño le intento poner una marca mucho más pegajosa a Doncic en el mano a mano, aunque el parcial comenzó con un tapón de esloveno ante un tiro apurado por la chicharra del de Oklahoma City Thunder. Mientras tanto, Scola seguía sumando y se convirtió en el cuarto goleador histórico de los Juegos Olímpicos, superando al brasileño Wlamir Marques (537 unidades).

Con Doncic y un nivel que rozaba lo absurdo para no darle chances a Deck y un Laprovíttola un tanto displicente a la hora de manejar el balón y regalando un par de pérdidas, Eslovenia no hizo más que alejarse en el marcador. El domino era tal que el propio Doncic era capaz de meterle un tapón impresionante a Delía debajo del aro. Tras estar abajo por 30 puntos, Argentina cerró el tercer cuarto con una levantada que lo dejó 66-88.

4) A recortar distancia

A pesar de la imperiosa necesidad de acortar la brecha en el marcador pensando en la diferencia de gol para posibles desempates en el futuro cercano, la Selección apostó por los embates individuales de Vildoza en ataque por sobre algún intento de juego de equipo, mientras Garino le ponía picante en la marca a Doncic, con algún que otro dividendo para el marplatense. Con algún triple de Campazzo por allí, un volcadón de Brussino por allá, las clases de poste bajo de Scola y muchos tiros libres, Argentina sólo pudo intentar equiparar la imparable fuerza ofensiva de los eslovenos quienes, aún sin Doncic durante buena parte del último parcial, recién en los segundos finales cedieron y permitieron recortar la distancia a 18 puntos.