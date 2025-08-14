Con la presencia del presidente Florentino Pérez, el argentino Franco Mastantuono fue presentado en el estadio Santiago Bernabeu como nuevo jugador del Real Madrid. "Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta”, aseguró el joven de 18 años.

El delantero firmó el contrato que lo unirá al Real Madrid por los próximos seis años y luego fue presentado como nuevo refuerzo de la Casa Blanca. Que haya sido el día de su cumpleaños no fue una casualidad: en España esperaban que cumpliera la mayoría de edad, puesto que el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA prohibe transferencias internacionales de menores de edad.

El Merengue pagó los 45 millones de euros de su clausula de rescisión, motivo por el cual River no pudo hacer nada para retenerlo. Mastantuono usará la camiseta número 30 y si bien fue inscripto en el Castilla —el equipo B— desde Madrid afirman que es solo una cuestión administrativa porque están al límite con el cupo y se espera la llegada de otro refuerzo, pero que el argentino va a ser parte del primer equipo.

La emoción de Mastantuono en su presentación como nuevo jugador de Real Madrid

Luego de la firma del contrato, el presidente Florentino Pérez tomó el micrófono. “Hoy es otro de esos grandes días de especial emoción para todos los que sentimos la pasión por el Real Madrid. Porque llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol”, aseguró el dirigente.





Mastantuono, visiblemente emocionado, agradeció a todos los presentes, pero especialmente a sus familiares, amigos y a Florentino Pérez, a quien llamó “querido presidente”. “Es un día muy especial para mí, se me cumple un sueño como futbolista y como persona que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo. Estoy muy contento”, sostuvo el jugador argentino.

A lo largo de su discurso, se encargó de dejar en claro que su llegada a la capital española no era solo una cuestión profesional, sino un sueño personal. “Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta” y "van a estar con un hincha adentro de la cancha" fueron otras de sus frases en esa línea. “Espero poder conseguir cosas muy importantes con este club", continuó, para cerrar con la clásica arenga: "¡Hala Madrid!".

Seguí leyendo