El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, junto al rector Franco Bartolacci, el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin encabezaron ayer el acto donde 15 estudiantes, en representación de los casi 300 beneficiados de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), recibieron ayer las primeras becas Manuel Belgrano. Es un programa que tiene como objetivo proporcionar un apoyo económico para que jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos realicen una carrera universitaria o una tecnicatura. Las becas están dirigidas a carreras en las áreas de alimentos, ambiente, computación e informática, energía, gas, minería, movilidad y transporte, y petróleo, consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país, además de impulsar la vinculación estratégica entre las universidades públicas, el sistema tecnológico-productivo nacional y el mercado laboral. Recibieron las becas estudiantes de las Facultades de Ingeniería, Bioquímicas, Veterinarias y Ciencias Agrarias, que se inscribieron en la convocatoria que se realizó entre febrero y abril de este año. La ayuda económica es el equivalente a dos ayudantías de segunda simple, 17.620 pesos mensuales, ajustables a acuerdos paritarios. "Cuando iniciamos nuestra gestión nos propusimos hacer presente a la UNR donde todavía no está, en los debates, en los lugares, en los problemas de los que no participaba y hacer que lleguen a nuestra Universidad quienes los que todavía no pueden hacerlo. La Universidad tiene que ser un horizonte posible para todas y todos”, remarcó Bartolacci.

Las y los alumnos beneficiados con este incentivo manifestaron en el acto realizado en la Plaza Canadá en la Ciudad Universitaria que la ayuda les permitirá volcarse más plenamente en sus estudios, ya que los ayuda a solventar gastos vinculados con el desarrollo de sus carreras como material de estudio, de laboratorio y conectividad.

"Este acto señala el compromiso de todas las áreas del Estado para garantizar el derecho al acceso a la Educación Superior”, señaló el rector de la UNR, para luego destacar el rol de la universidad pública, como aliado estratégico en la búsqueda de soluciones para todos los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía.

Bartolacci destacó la fuerte inversión que el Estado hace para garantizar el derecho a la educación en áreas estratégicas para el país, "pensando también en cómo establecer un diálogo cooperativo y proactivo desde esas áreas con el sector tecnológico productivo nacional, regional y local, superando la tendencia que, muchas veces, existe en las Universidades a cerrarse sobre sí mismas".

El ministro Trotta también destacó la participación de todos los niveles del Estado. "Es un tiempo en el que vamos a necesitar buscar respuestas nuevas y la manera de lograr esos objetivos es a través del intercambio de experiencias, conocimiento y trabajo en conjunto” expresó el ministro.

Finalmente, Bartolacci hizo referencia a la millonaria inversión en becas que realiza la UNR, ampliando y diversificado los programas de incentivos para alcanzar a casi la totalidad de las situaciones problemáticas que enfrentan las y los estudiantes, destacando espacialmente las becas que respondieron a problemáticas que emergieron de la pandemia.