El Presidente Alberto Fernández confirmó que los ministros de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y de Defensa, Agustín Rossi, deberán dejar sus cargos, ya que ambos se presentaron como candidatos en las elecciones. "Todos los que van a ser candidatos deben dejar sus cargos, es una regla que me impuse", confirmó el mandatario en una entrevista que brindó desde Perú, donde participó de la asunción del presidente, Pedro Castillo. En lugar de Arroyo, asumirá Juan Zabaleta, actual intendente de Hulingham y una persona muy cercana a Fernández. Aún no hay nombres para el reemplazo de Rossi, pero éste ya confirmó que una vez que vuelva el Presidente le presentará su renuncia. "Me parece una decisión que muestra el profundo sentido ético que tiene el Presidente y espero que otros funcionarios lo acompañen, por ejemplo, el gobernador Omar Perotti pidiendo licencia, ya que se presentó como senador suplente", agregó el ministro que mantiene una fuerte controversia con el mandatario santafesino.

"Con la decisión que acaba de anunciar el Presidente voy a tener absoluta libertad para llevar adelante el debate político que necesita la provincia de Santa Fe", añadió Rossi. El ministro también recordó cómo fueron las fallidas negociaciones con Perotti para conformar una lista de unidad. La primera propuesta de Rossi fue encabezar la nómina de Diputados, dado que los candidatos a senadores ya habían sido elegidos por el gobernador. Esta propuesta fue rechazada. Luego ofreció formar parte de la lista en otros puestos y, según Rossi, ante la negativa "Perotti me dijo taxativamente que no quería que esté en las listas". Ante tal escenario, Rossi propuso que Alejandra Rodenas, su compañera de espacio y vicegobernadora de la provincia, sea quien forme parte de la nómina, oferta a la que también negó Perotti. "No querían un acuerdo con nosotros. Lo que querían era una rendición y que desapareciéramos del debate político en Santa Fe", opinó el ministro en una entrevista televisiva, y aseguró que por eso dejó firme su candidatura, aunque eso implique abandonar la cartera de Defensa. "Por lo menos que Perotti pida licencia y nos permita tener un debate más equilibrado", apuntó.

Arroyo, en cambio, ya tiene su reemplazo. Así lo anunció el presidente Fernández, aunque todavía no mencionó el nombre de esa persona. El Presidente aclaró que "la pérdida de Daniel, como la de Agustín, es muy grande", y especificó "una vez que vuelva a la Argentina vamos a poner eso en orden". Zabaleta asumiría a fines de esta semana o principios de la siguiente.

El intendente de Hurlingham es un hombre muy cercano a Fernández. En estas elecciones se iba a postular como primer candidato a concejal en su distrito. Allí Zabaleta iba a competir en las PASO contra Martín Rodríguez, perteneciente a la agrupación La Cámpora. Sin embargo, luego de arduas negociaciones el oficialismo logró llegar a un acuerdo y ambas patas del FdT irán en unidad en ese distrito. En la intendencia municipal, Zabaleta será reemplazado por Damian Selci, quien en la actualidad preside el Concejo Deliberante.

"Arroyo va a ser una de las caras visibles de la campaña", aseguran desde el Gobierno a este diario y puntualizan que "lo que deben contar los candidatos es, por un lado, las propuestas de cara a lo que se viene y también lo que se hizo: la atención sanitaria, la ayuda económica y la presencia permanente del Estado para combatir el Covid". Además destacan que Arroyo tiene un perfil "moderado", que es un hombre que está acostumbrado a los medios y tiene habilidad para desenvolverse en ellos.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, que ocupa el segundo puesto en la lista de PBA, este miércoles fue reemplazado por su viceministro, Nicolás Kreplak. Los otros funcionarios que tendrán que abandonar sus cargos, aunque de menor jerarquía, son Victoria Tolosa Paz, quien se desempeñaba como presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; Martín Gil, secretario de obras públicas y Enrique Cresto, administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.

Oposición y vacunas

En la entrevista televisiva que Fernández brindó desde Perú, dedicó algunos minutos a cuestionar el papel de la oposición y de algunos medios de comunicación. "Algunos quieren inyectar en la cabeza de la gente que Argentina es un país invivible, cuando lo que resulta invivible es leer los medios o escuchar muchas veces las cosas que se dicen", subrayó. Además, criticó que "se tergiverse y genera desaliento en la gente". "Eso es lo que a uno le arruina la vida, porque la Argentina la pelea todos los días", dijo.

Luego, el Presidente defendió el plan de vacunación y aclaró que "no retrocedimos con Pfizer. Lo que decidimos fue seguir negociando porque estábamos convencidos que teníamos que garantizarle a los argentinos que las condiciones que se firmaran no fueran desventajosas para el país. Fue una negociación y finalmente salió bien". Sobre los comentarios de la oposición sobre este tema aseveró que "no había un problema ideológico. Yo hablé con el presidente de Moderna a comienzos de este año y me dijo que podría garantizarnos vacunas desde la segunda mitad del año. Eso es lo que está pasando".