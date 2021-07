No pudo ser para Delfina Pignatiello en sus primeros Juegos Olímpicos. Este jueves se despidió con otra actuación por debajo de lo esperado, finalizando última en su serie eliminatoria de los 800 metros libres y quedando fuera de la final del próximo sábado.

La argentina quedó muy rezagada en una serie en la que se destacaban la australiana Ariarne Titmus, quien ya suma dos oros en lo que va de competencia (200 libres y 400 libres) y la china Li Bingjie (oro en el relevo por equipos 4x100).

Pignatiello completó la carrera en 8m44s85, a 26s08 de la sorprendente líder, la rusa Anastasiia Kirpichnikova (8m18s77). Segunda quedó Titmus, a 0s22, y tercera su compatriota Kiah Melverton, a 1s68. Más tarde llegaron la china Wang Jianjiahe (+1s81), la alemana Isabel Gose (+3s02), la china Li (+3s72) y la húngara Ajna Kesely (+7s43).

"No me pude recuperar del otro día por más que puse todas mis garras para cambiar el chip y tener mi revancha pero tampoco se medio. Estoy intentando disfrutar de mis primeros Juegos Olímpicos, lo que ya es un sueño cumplido para mi a pesar de mi rendimiento. Hace un año la verdad que ni me planteaba estar acá, con todo lo que pasó, que tampoco lo pongo como excusa. Y estar acá ya es un montón. Se ve un rato de competencia a la luz después de todo el trabajo que uno hace en la oscuridad y yo me quedo con todo ese trabajo. Estar acá es único, más allá de los tiempos, los resultados, y me hace dar cuenta de lo duro que es estar acá también. E incluso con lo duro que es me dan ganas de volver la próxima con otra cabeza, con otro entrenamiento y mejor preparada", reflexionó Delfina tras su serie.



Para pasar a la final del viernes, Pignatiello tenía que meterse entre los mejores 8 tiempos de las 31 competidoras que conformaron las cuatro series de eliminación, pero quedó 27º.

Las clasificadas son la estelar estadounidense Kathleen Ledecky (8m15s67), quien acumula tres medallas en lo que va de Juegos, con el oro en los 1.500 metros libre y dos platas en 400 libre y el relevo 4x100, su compatriota Katie Grimes (8m17s05), la italiana Simona Quadarella (8m17s32), la alemana Sarah Kohler (8m17s33), la rusa Kirpichnikova (8m18s77), las australianas Titmus (8m18s99) y Kiah Melverton (8m20s45), y la china Wang (8m20s58).





Pignatiello, cuya presentación fue promocionada por la cuenta oficial de @Olympics (del Comité Olímpico Internacional) en Twitter con algunos datos de la argentina, venía de debutar en unos Juegos Olímpicos el lunes pasado, con una sensación agridulce al finalizar 29º entre 33 competidoras en la serie clasificatoria de los 1.500 metros estilo libre que se terminó quedando Ledecky.