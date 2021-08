DOMINGO 1°

MÚSICA

Fernando Cabrera Presenta su nuevo disco, Simple, con un concierto que será transmitido en vivo por streaming desde el Auditorio del Sodre en Montevideo. “Es posiblemente el más extraño y particular de mis discos, porque por primera vez no hay banda, no hay músicos invitados, no hay camaradas. La única persona que entró al estudio desde el primero hasta el último día –además del técnico- fui yo”, cuenta el músico uruguayo. Simple contiene diez composiciones propias en las que Cabrera canta, hace coros, toca guitarras, piano, armonio y percusión, dentro de una atmósfera de sencillez. El recital contará con la participación del músico Diego Cotelo. La realización audiovisual correrá por cuenta de Pablo Casacuberta y Pablo Dotta.

A las 21, disponible en https://recitalesapp.com/

Fiesta por la tierra “En la búsqueda de una reparación social y ambiental histórica, construimos un gran encuentro de conciencias” La primera edición de este festival virtual reunirá bajo esa consigna a artistas, organizaciones sociales y ambientales, referentes y sociedad civil. “La situación que nos atraviesa, sin distinción y a nivel global, debe hacernos comprender que, más temprano que tarde, necesitamos reponer la salud de la Humanidad promoviendo sistemas de producción en equilibrio con los recursos del planeta”. Con la participación de José Luis Aguirre, Raly Barrionuevo, Piñón Fijo, Doña Jovita, CheChelos, Calle Vapor, Pachi Herrera y muchos artistas más.

Entrada: $500. A partir de las 20, disponible en en el canal de YouTube de la Fiesta por la Tierra. https://www.youtube.com/channel/UCoPbyguoFnq2qfgkBgNDduQ

CINE



La niebla El tranquilo pueblo costero de Antonio Bay sirve de marco a esta actualización de las clásicas historias de fantasmas vengadores, cuya influencia reconoce en un prólogo a cargo del veterano actor y productor John Houseman. Con su característico sentido de la síntesis y precisión narrativa, John Carpenter crea una obra maestra de atmósfera y amenaza, utilizando elementos simples y cotidianos. Será la última proyección del ciclo “El club de los ocho”, que durante julio presentó un puñado de films que desde hace bastante tiempo no se proyectaban en 35 mm en la sala de Malba Cine.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Gratis.

ARTE

La vidriera Camarones Arte Contemporáneo presenta una sala virtual que está pensada para exhibir la obra de aquellos artistas que han obtenido la Beca Camarones. “La vidriera” se convierte así en un espacio virtual para trabajos site specific inmersivos y obra virtual en 3D. Este tipo de propuestas emulan el mundo físico a través de un mundo digital o simulado, creando así un sentido de inmersión. La primera muestra de la sala está dedicada a Franco Contreras, que obtuvo la 2da Beca Camarones. Fragmentos de una construcción se podrá visitar haciendo un recorrido personal a través de la sala que estará alojada en la web de Camarones.

A partir de hoy a las 19, en www.camaronesarte.com

MÚSICA

LUNES 2

ARTE

Bicentenario del Perú

Hasta el 7 de agosto, en el marco del Bicentenario del Perú, la Casa Patria Grande "Néstor Kirchner", la Casa Nacional del Bicentenario y la Cancillería Argentina invitan a participar de ciclo “Paisajes de deseo y transformación en el Bicentenario del Perú”, un encuentro multidisciplinario que fomenta el intercambio entre jóvenes de ambos países y que ofrecerá a la comunidad parte de la producción artística contemporánea peruana. El evento cuenta con la curaduría de Edward de Ybarra y Yaela Gottlieb e incluye un ciclo de cine peruano contemporáneo titulado “Cartografías afectivas en tránsito” que estará disponible de forma online hasta el 7 de agosto.

Disponible en https://casadelbicentenario.cultura.gob.ar/

El espesor de la distancia Se presenta la primera exposición individual de obras del arquitecto rosarino Bruno Bechis. Curada por Juan Germán Guardati, la exhibición propone un recorrido por la obra reciente del autor. Bechis ha participado en concursos de arquitectura y diseño en los que ha obtenido premios y menciones a nivel nacional e internacional. Recientemente obtuvo el Premio Anual a la obra construida 2020 otorgado por el CAPSF-CAD2 por el edificio sede del Colegio de Arquitectos. Hasta el 14 de agosto



En Subsuelo Galería de Arte, Balcarce 238, Rosario. Gratis.

Florencia Walfisch Presenta su exposición La pierna izquierda. “El cuerpo sigue estando allí. En los fragmentos que denotan su integridad, en sus representaciones, en sus ficciones, en los versos, en su parecer y padecer. Construido por cada retazo enhebrado en el lienzo; por cada costura que atraviesa los paños trazando la línea punteada de una trayectoria al acaso o que persigue un horizonte; por cada bordado que cubre coloreando, que festonea figurando o graficando, que texturiza accidentando superficies; por cada puntada que une, que arruga, que frunce y abulta modelando los paños que, como pieles, definen los textiles que Florencia Walfisch viene realizando desde hace más de una década” (Extracto del texto de Adriana Lauria)

En Galería van Riel, Juncal 790. Gratis.

Miliyo / Costa La muestra reúne una selección de piezas de Emiliano Miliyo y Eduardo Costa, dos exponentes del arte conceptual contemporáneo. Por primera vez, sus obras se exhiben en diálogo directo, mostrando formas de convergencia entre dos artistas de diferentes generaciones. Célebre por sus esculturas modeladas en pintura acrílica maciza, Costa ha explorado, a lo largo de los años, las posibilidades de la pintura para despegarse de una superficie-soporte y formar objetos reconocibles. En esta ocasión, expone un conjunto de obras que continúan esas investigaciones y entran en diálogo con los trabajos de Miliyo, que entre otras piezas presenta una gigantografía de un billete de 1 dólar estadounidense arrugado y rígido, sobre el suelo, convertido así en una escultura de gran formato, como si hubiera crecido hasta convertirse en un objeto tridimensional. Hasta el 13 de agosto.

En Cosmocosa, Montevideo 1430. Gratis.

MARTES 3

CINE

En el nombre del litio Clemente Flores vive en la comunidad El Moreno, en Salinas Grandes, Jujuy, donde las comunidades originarias intentan evitar el inminente desembarco de mineras multinacionales para extraer litio, el nuevo oro blanco. En busca de respuestas frente a su reclamo por ser consultadas en los procesos de toma de decisión, Clemente se embarca en un viaje revelador, para regresar y organizar, junto a las otras comunidades del salar, una acción de resistencia en defensa de su territorio y del equilibrio de la Pachamama. La película de Tian Cartier y Martin Longo estará disponible para ver gratis online del 1° al 9 de agosto.

Disponible en www.enelnombredellitio.org.ar

La Nave de los Sueños Durante agosto continúa el ciclo de cine independiente y de autor, que está cumpliendo su 16° temporada en la Biblioteca Nacional. Las películas estarán disponibles en el canal de youtube de la biblioteca cada martes a las 19 hasta el martes siguiente. La programación estará acompañada por una charla introductoria con los protagonistas y/o directores. Hoy se presentará A una legua, de Andrea Krujosky. En la vida y obra del músico Camilo Carabajal se conjugan el folclore y la tecnología digital, en una confluencia de tradición artística e investigación científica que nos lleva a la vanguardia de la fusión entre estética y ciencia en el Siglo XXI. El martes 10 de agosto se verá Memoria fotográfica, de Pablo Pintor.

Disponible en https://www.youtube.com/user/bibnal

ARTE



De caminar sobre el borde Exhibición colectiva de Mara Caffarone, María Elisa Luna, Julia Masvernat, Kirsten Mosel y Jessica Trosman, con la curaduría de Clarisa Appendino. La exposición reúne la obra de estas cinco artistas que sondean diferentes formas de arribar a la abstracción con lenguajes y materialidades disímiles. La muestra “señala un camino que se construye al cortar o calar una superficie plana, al abollar una trama o un objeto aparentemente blando o al marcar los límites de la transparencia y desandar un nudo de líneas. En esas acciones se cuela la ciudad, el viaje y los lugares inusuales como cantera de bocetos imprecisos que luego se transforman, lenta pero decididamente, en bordes de nuevas formas”. Inaugura hoy.

A las 14.30, en Gachi Prieto Arte, Uriarte 1373. Gratis.

Pálido y parpadeo adentro en la ribera Quimera Galería presenta la primera muestra individual de la artista Inés Beninca en Buenos Aires con curaduría de María Guerrieri. “Los tonos de sus pinturas ensanchan el espacio. Crean geografías y armonías. Una atmósfera y graduaciones de climas. Zonas veladas, lugares donde el calor se intensifica y brilla. Aire y vientos. Como cuerpos convexos que tienen su llanura en las paredes, las pinturas de Inés crecen hacia dentro del espacio en el que estamos. Son ondulaciones de geopoesía que se acerca” (Maria Guerrieri)

En Quimera Galería, Güemes 4474. Gratis.

MIÉRCOLES 4

ARTE

Caleidoscopio La exposición curada por Eduardo Stupía reúne obras de seis artistas contemporáneas seleccionadas por él: Valentina Ansaldi, Verónica Gómez, Luciana Guerra, Mercedes Irisarri, Roxana Mercure y Denise Sánchez. “Como si se tratara de un prisma poliédrico, conjetural antes que físico, y evocando metafóricamente el juego de espejos y cristales de colores que formaba hipnóticas figuras en aquel primitivo dispositivo óptico, un mismo espacio confronta y entrelaza la confluencia polifónica de estas seis pintoras argentinas contemporáneas, con un raro efecto multiplicador. Cada voz se hace oír y es a la vez el eco provisorio de las otras, para que el espectador sea cómplice, partícipe necesario de una dinámica vocinglería”, apunta el curador. Hasta el 30 de septiembre

En Jorge Mara - La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

Objetos salvajes Primera exhibición de la artista Gala Berger en Galería Nora Fisch. Gala colecciona telas, hilos e imágenes digitales para construir piezas textiles que investigan sobre diferentes aspectos de la cultura contemporánea. Desde una perspectiva crítica en su trabajo confluyen el análisis del rol de las instituciones culturales en Latinoamérica y los procesos de reimaginación y pensamiento visual que las imágenes pueden ofrecer. Objetos salvajes es una serie de piezas textiles enfocadas en la restitución del arte y los artefactos culturales saqueados en América Latina. Con esta serie de textiles, Berger analiza cómo la desposesión llevada a cabo sistemáticamente persiste aún hoy en día en sistemas de búsqueda internacionales de objetos perdidos, en la cantidad de elementos que se restituyen y en el tratamiento de sus imágenes por parte de los museos del norte global.



En Galería Nora Fisch, Av. Córdoba 5222.

TEATRO

Petróleo Una de las obras más vistas y premiadas de los últimos tiempos anuncia el regreso de sus funciones presenciales. La aclamada pieza del grupo Piel de Lava ofrecerá nuevas funciones los días miércoles de agosto. En esta ocasión, las actrices se ponen en la piel de cuatro trabajadores del petróleo como posibilidad de indagar en la construcción del género. En la obra convive la construcción/deconstrucción de estereotipos y el humor. Elenco: Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes.

Todos los miércoles, a las 20.15, en el teatro Metropolitan Sura, Av. Corrientes 1343. Entrada: $1200.

CINE

El nombrador El segundo largometraje dirigido por Silvia Majul es un documental musical que aborda la vida de uno de los artistas más importantes de la música argentina. Daniel Toro, una leyenda viviente, es autor de clásicos como “Zamba para olvidarte”, “Mi mariposa triste” (junto a Julio Fontana), “El Antigal”, “Cuando tenga la tierra” (junto a Ariel Petrocelli), entre otros grandes temas. El rodaje fue realizado entre enero y marzo de 2020, y tuvo lugar en las provincias de Córdoba, Salta y Buenos Aires. La película contó con el apoyo del INCAA, la participación del mismo Daniel Toro, y la hija menor del músico -también cantante- Daniela Toro, productora musical de la película y de la banda sonora. También participaron los otros hijos músicos de Daniel Toro, Claudio, Facundo, Carlos y Miguel.

En Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635, y plataforma http://cine.ar/

JUEVES 5



ARTE

Museo Castagnino+Macro Las dos sedes del museo ubicado en la ciudad de Rosario abrieron nuevamente sus puertas al público. En el Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202) se puede recorrer la muestra Un pasado expuesto: caminos del arte entre 1918 y 1968, curada por Adriana Armando y Guillermo Fantoni. En la sede Macro (Bv. Oroño y el río) se puede visitar Las distancias. (Estrategias de aproximación en la colección Castagnino+Macro), exposición que se despliega en los primeros cuatro pisos del museo con diferentes recursos disponibles para los visitantes: autoguía, audios situados, videos, audios de artistas, por lo que se sugiere asistir con dispositivo móvil y auriculares.

De jueves a domingo de 11 a 17. Gratis, con turno previo en www.castagninomacro.org

La Motherboard “Trinidad Metz Brea crea su propio archivo visual a partir de la selección y recorte de textos e imágenes preexistentes que pertenecen a los universos más dispares. No sólo abreva en la tradición historiográfica de las artes -es casi imposible recorrer su obra sin pensar en Bosch-, sino que también incorpora elementos del mundo del manga, de bestiarios medievales, de libros iluminados de zoología, de juegos en línea y de libros de biología. Con todos estos fragmentos, la artista desarrolló La Motherboard, un nuevo mito de origen de seres fantásticos que nos invita a recorrer, contemplar y a apropiarnos de este universo fantástico, onírico, surrealista, virtual y queer”. (Irene Gelfman, curadora)

En Fundación El Mirador, Brasil 301 esq Balcarce. Gratis.

CINE

Nuevo cine italiano Hasta el martes 24 de agosto, el ciclo “Encuentro con el nuevo cine italiano” presentará seis largometrajes recientes, representativos de la diversidad y riqueza del cine italiano contemporáneo; incluye títulos dirigidos por Sergio Castellitto, Cristina Comencini, Valeria Bruni Tedeschi y Roberto Andò. Hoy se verá Loca alegría, de Paolo Virzì; con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti y Anna Galiena. Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) es una condesa millonaria que está internada en Villa Biondi, una institución psiquiátrica situada en los alrededores de Pistoia. Beatrice está convencida de que se encuentra entre los círculos íntimos de los líderes políticos mundiales. La vida de Beatrice da un giro con la llegada de una nueva enferma, Donatella (Micaella Ramazzotti), una joven tatuada, vulnerable e introvertida, envuelta en su propio halo de misterio. La película estará disponible online durante 5 días.

A las 18, disponible en la Sala Leopoldo Lugones virtual en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

TEATRO

Migrantes Seis actores de nacionalidades diferentes, acompañados por un músico en escena, cada uno cuenta su historia de migrantes latinos en Europa. ¿Por qué dejaron su país? ¿Qué dejaron? ¿Qué extrañan? ¿Por qué se quedan? Cada uno realizará su propio viaje iniciático, con su acento, con su tradición, con sus colores y costumbres. Un teatro fusión en el que se entremezclan notas de color y olor fuerte, así como las pasionales historias de estos seis personajes y como la empanada latinoamericana que, casi como un ritual, realizarán todos juntos en escena. Los seis actores trabajan en coro, sin escenografía y con el cuerpo dibujan las diferentes situaciones que deben atravesar. Dramaturgia de Gabriel Fernández Chapo, dirección de Greta Risa y música de Laura Dos Santos. Con Mariana Maciel, Olivia Torrez, Heriberto Ruiz Díaz, César Riveros, Paul Criollo y Juan Prada.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $700.





VIERNES 6

TEATRO

A la izquierda del roble La obra es un homenaje al escritor uruguayo Mario Benedetti, autor que tejió fuertes lazos con nuestro país, en donde vivió varios años de su exilio por razones políticas. El espectáculo es un recorrido por su vida, sus ideas, su poesía, su compromiso y su humor; y también por las canciones que sus poemas inspiraron en músicos como Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Daniel Viglietti y Alberto Favero. El título de la obra es el de una de sus poesías. Autor: Pacho O'Donnell. Dirección general: Daniel Marcove. Elenco: Alejandra Darín, Pacho O´Donnell, Marcelo Balsells y Sergio Vainikoff. Vuelve por ocho únicas funciones.

A las 19, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $1000.

La conducta de los pájaros ¿Es posible estudiar la conducta de los pájaros? ¿Es atrapable la posibilidad de un cambio social? La reunión entre un intelectual y dos héroes de la historia como Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte sólo genera más preguntas, con la única certeza de que la pregunta es lo más importante. Litero, el intelectual, Luxemburgo y Ugarte, dos revolucionarios y caminantes, se reunirán para seguir pensando al mundo. Estrenada originalmente en la temporada 2018, con Romina Richi en el papel de Rosa Luxemburgo, el viernes 23 será el reestreno de la tercera temporada de esta obra de Vicente Muleiro y Norman Briski, con dirección de Briski y música original de Fito Páez. El vestuario es de Giselle Pesce, la asistencia de Helena Perez y la voz en off de Sofía Wilhelmi. Con Juan Washington Felice Astorga, Guillermo Bechthold, Federico Rodríguez Moreno y Eliana Wassermann.

A las 19, en el Teatro Calibán, México 1428, PB 5. Entrada: $500.



Redención La compañía La Araña Teatro presenta Redención (La religión en el cuerpo), de Máximo Duem, con puesta en escena y dirección de Leonardo Gavriloff. Una historia de culpa y fe. ¿Hasta dónde serán capaces de reprimir sus deseos para seguir el camino que marca su Señor y encontrar por fin la redención? Una vida enfocada en los vicios y placeres marca la historia de unos jóvenes amigos, hasta que un hecho trae consecuencias y los hace tocar fondo. Cinco años después se reencontrarán en un culto evangelista, buscando redimirse de su pesada culpa y siguiendo los mandatos de su religión, hasta el punto de luchar contra su verdadera naturaleza. La pieza cuestiona la impuesta y siempre exteriorizada felicidad de los cultos evangelistas y hasta donde se puede cruzar la línea de lo sano para seguir el camino marcado e inamovible para su religión. Elenco: Diego Armel, Carla Di Amore, Emmanuel Maximiliano, Agustina Rivarola, Nicole Trasandes, Pablo Ventre y Kevin Vainer.

A las 20.30, en Bar de fondo, Julián Alvarez 1200. Entrada: $500.

ARTE

Santiago García Sáenz La exhibición Quiero ser luz y quedarme, curada por Pablo León de la Barra y Santiago Villanueva, presenta por primera vez una muestra antológica que recorre la producción de este artista a través de tópicos y series de obras, desde los años 80 hasta sus últimas producciones en el 2006. “La exhibición presenta la obra de García Sáenz en relación a varios ejes temáticos, algunos que esperaban ser tratados con cierta urgencia, como el destape ochentero en Buenos Aires, la búsqueda de una identidad latinoamericana en su obra, la intolerancia sexual y la martirización, el VIH/Sida en relación a sus trabajos y finalmente la presencia de la naturaleza como espacio de libertad, sanación y redención”, aclaran los curadores. Hasta el 10 de octubre.

En Colección Amalita, Olga Cossettini 141. Reserva previa de turnos en www.coleccionfortabat.org.ar

SÁBADO 7

CINE

Enciclopedia del vampirismo La reapertura de la Sala Leopoldo Lugones presenta el ciclo “Enciclopedia cinematográfica del vampirismo”, que incluye clásicos como Nosferatu y el Drácula de Bela Lugosi, pero también rarezas como el cuento de hadas checo Valeria y la semana de las maravillas, de Jaromil Jires, el vampiro warholiano de Sangre para Drácula, la argentina El día trajo la oscuridad, de Martín de Salvo, y la reversión blaxploitation Blacula. Hoy a las 15 se podrá ver El planeta de los vampiros (1965), de Mario Bava; y a las 18 Vampyr (1932), de Carl Theodor Dreyer.

Programación completa, días y horarios en https://complejoteatral.gob.ar/cine

TEATRO



Captura de aves silvestres La compañía teatral Basamenta retoma las funciones presenciales de su obra con dirección de Ignacio Torres. El grupo de experimentación teatral integrado por Pilar Boyle, Natali Cabovianco, Matías Corradino, Fernando Morales, Florencia González e Ignacio Torres (esta vez como director) cumple diez años y lo celebra con el estreno de su cuarta obra que ofrecerá ocho nuevas funciones presenciales. La obra revela distintas líneas de acción en las que expone sus fantasías acerca de las aves silvestres. Por un lado, una posible historia de seres humanos al cuidado de aves reales en este mundo real. Por otro lado, en escena, la magia y belleza de animales que vuelan, cortejan y a la vez luchan por su conservación.

A las 21.30, en Moscú Teatro, Juan Ramírez de Velasco 535. Entrada: $500.

La noche oscura Un rancho pobre en el calor de Santiago del Estero. Allí, un hijo cava la tumba de su madre. Cosas raras suceden en Santiago, los muertos siguen hablando y se van silenciando despacio. La madre acusa al hijo de haberla asesinado y se niega a ser sepultada. Trama una venganza que finalmente vendrá del norte, en manos del hijo amado, que supo ser entregado. Aquel que fue criado en otra cultura. Aquel que, como en los westerns, piensa resolver todo con una bala justiciera. El dramaturgo y director Eugenio Soto reestrena una obra que busca narrar lo trágico desde una perspectiva rural y criolla, explorando en nuestras tradiciones. Con Pedro León Alonso, Paula Baigorri, Lucas Delgado, Darío Pianelli y Bianca Vilouta Rando.

A las 19, en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $650.

MÚSICA

Diego Frenkel Presenta dos sets en los que recorrerá sus diferentes etapas como autor, cantante e instrumentista. El primero acústico, con su guitarra, tomando temas de sus diversos discos de su etapa como solista y de sus distintas formaciones. Luego el show va deviniendo en una performance electrónica basada en su último proyecto: Frenkeltronic.

A las 19, en el Centro Cultural Conti, Av. del Libertador 8151. Entrada gratis con reserva previa en www.centroculturalconti.jus.gob.ar