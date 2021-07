"Les voy a contar cómo pasé el covid". De esta manera, Julián Weich inició un video que representó su primera aparición pública después de haber recibido el alta. El conductor, de 55 años, pasó quince días internado por coronavirus, de los cuales diez estuvo en terapia intensiva.

"Increíblemente tuve mi teléfono siempre. No escribía ni hablaba. No iba a hacer un show de mi covid pero estaba al tanto de lo que estaba pasando. Por eso estaba al tanto de los mensajes que me llegaban y creo que fue parte de mi sanación rápida", afirmó Weich sobre lo que vivido mientras estuvo en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en un video subido a Instagram.



El conductor de Canal 9 dio positivo y pasó los primeros días de la enfermedad aislado en su casa. Sin embargo, el cuadro se complicó y lo tuvieron que internar. Una vez en el IADT, la enfermedad avanzó y pasó a terapia intensiva. "Fue raro porque me agarré un covid leve donde no había ningún problema, me internaron para que me recupere más rápido y no volví más", contó al respecto. "Nunca la pasé mal, nunca estuve en una situación física, psíquica ni emocional (mala) por el panorama clínico. Entonces pude pasar todos esos días de una manera íntegra ayudando a mi cuerpo", añadió. Destacó que "fue como haber estado en mi propio velorio, ves quién va, quién no, quién saluda... es una situación rara...".

Weich aclaró que "no soy antivacunas" y que "me la paso promocionando la vacunación en mis programas, en mis redes", dado que contrajo la enfermedad sin haber recibido al menos una dosis y se especuló con el hecho de que había sido citado para inocularse y no fue.

“No fui por un problema personal. A los cuatro, cinco días, fui a colaborar con la Fundación Espartanos, supongo que fue ahí en donde me contagié, pero no lo puedo asegurar. Entonces, por más que me hubiera dado la vacuna, los anticuerpos no aparecen en dos minutos, tardan unos cuantos días, me hubiera contagiado igual”, explicó. Y recalcó: "Soy vegetariano, que no tiene nada que ver, pero antivacunas no soy”.

El conductor de Vivo para vos, ciclo que anima por Canal 9 junto a Carolina Papaleo, contó además que ya pasó por la peluquería y tuvo una sesión de kinesiología para ayudar el correcto funcionamiento de sus pulmones. Y recordó a quienes no pudieron superar la enfermedad.

"Algo también que me pasa es pensar en los que no tuvieron la chance de salir adelante, que son más de cien mil. Eso me da mucha bronca, pena, me genera injusticia", dijo al respecto. "Entonces tenemos que honrar a todos los que no pudieron salir cuidándonos nosotros, vacunándonos y haciendo las cosas bien... algunos tienen más chances de hacerlo con más recursos pero que cada uno haga lo que tiene que hacer".



En otro pasaje del video, tuvo palabras de reconocimiento a los médicos. "Era muy loco estar internado y escuchar las marchas que había afuera de muchas clínicas de la Ciudad reclamando por salarios, derechos y un montón de cosas que el personal de la Salud está reclamando y lo merece... Hace un año y medio que están dando la vida por los pacientes... Todo mi apoyo y mi solidaridad con ellos porque son los héroes de esta actualidad porque esto es como ir a una guerra que no termina más...".

Weich dijo en el cierre que el lunes que viene retomará su programa de radio, pero que de momento no volverá a la televisión con Papaleo. "Cuando hablo mucho me agito y no está bueno. Así que ya nos pusimos de acuerdo con la producción y con Caro...", expresó el animador.