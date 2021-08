Los Juegos de Tokio volverán a disfrutar de Simone Biles. Después de bajarse de cinco pruebas seguidas para priorizar su salud mental, Estados Unidos confirmó que su gimnasta estrella estará en la final de barra (o viga) de equilibrio, este martes a las 5.50.

"Estamos muy entusiasmados de anunciar que verán a dos atletas estadounidenses en la final de barra de equilibrio de mañana, Suni (Sunisa) Lee ¡y SIMONE BILES! No podemos esperar para ver a ambas", anunció la Federación de EE.UU. de Gimnasia en su cuenta de Twitter.

La barra es el aparato que cerrará el martes el programa femenino de la gimnasia artística en Tokio y Biles, bronce en esta disciplina en Río de Janeiro 2016, competirá contra la canadiense Elsabeth Black, la china Xijing Tang, la mencionada Sunisa Lee, la rumana Larisa Iordache, la rusa Vladislava Urazova, la brasileña Flavia Saraiva y la china Chenchen Guan.



En lo que va de Juegos, Biles, de 24 años y quien llegaba a Tokio como una de las máximas figuras de la cita olímpica, abandonó el martes la final por equipos tras hacer sólo un ejercicio y jornada a jornada ha ido renunciando a disputar las competencias a las que estaba inscripta.

"Desde que entro, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza. Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar", explicó en una histórica conferencia de prensa.



Biles fue oro en Río 2016 en equipos, "all around", salto y suelo, por lo que su ausencia en la competencia le costó a EE.UU. un par de medallas.



En equipos, el oro fue para las rusas, mientras que las estadounidenses se quedaron con el bronce; en salto, se consagró la brasileña Rebeca Andrade, con plata para la estadounidense Mykayla Skinner; mientras que en suelo y "all around", EE.UU. mantuvo el título con Jade Carey y Sunisa Lee, respectivamente. En barras asimétricas, prueba en la que Biles no compitió en 2016, el éxito fue para la belga Nina Derwael, con Lee rescatando el bronce.