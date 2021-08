Los principales referentes de Juntos por el Cambio participaron este lunes de una reunión por videoconferencia con la intención de poner paños fríos en el clima de confrontación dentro de la coalición opositora durante la primera semana de campaña.

La reunión había sido convocada por el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, luego de que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tratara de mentiroso a Facundo Manes, precandidato a diputado nacional bonaerense del radicalismo, y de que amenazara con llevar al médico a la Justicia, luego de que el neurólogo indicara que ella le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente en 2015.

Con la participación desde Europa del ex presidente Mauricio Macri, se resolvió unificar un discurso de campaña y poner la energía al servicio de la unidad, con eje fundamental en la provincia de Buenos Aires donde se dará la elección más competitiva con el Frente de Todos.

Se dijo que, finalmente, no hace falta un código de convivencia pues "alcanza con respeto y acuerdo político de convivencia", señalaron participantes del encuentro remoto.

En la hora que duró la reunión, no hubo menciones en concreto a Facundo Manes, quien tiró la primera piedra al pedir que "no se usen los recursos de la Ciudad de Buenos Aires en la campaña". Sí se habló de "declaraciones de algunos dirigentes que no ayudan en este momento", en relación al gobernador jujeño, Gerardo Morales, quien acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de estar detrás de una campaña para desestabilizar la candidatura de Manes.

"Tenemos que volver a reencauzar el concepto de que logramos la unidad en todo el país", indicaron desde la reunión y prometieron una declaración conjunta.

Se trabajó sobre diferentes ejes para la campaña. Uno es el tema de defensa de las instituciones y de la Justicia, donde reiteraron el rechazo a la reforma judicial. Además, se habló del tema económico con eje en la necesidad de una baja de impuestos para impulsar el trabajo y la inversión. También abordaron la desideologización de ​la política internacional y la necesidad de promover la vacunación masiva con una fuerte crítica a la política nacional de manejo de la pandemia.

De la reunión participaron, además de Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; María Eugenia Vidal; el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, la titular de PRO, Patricia Bullrich, y el presidente del interbloque en Diputados, el radical Mario Negri.

Otros de los participantes fueron el diputado y presidente de la UCR Alfredo Cornejo; la integrante de la CCC-ARI Maricel Etchecoin; el auditor General de la Nación, Miguel Angel Pichetto; los diputados Juan Manuel López y los senadores Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni.