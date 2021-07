En el marco de la fuerte interna que atraviesa Juntos por el Cambio, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, convocó para el lunes a una reunión de urgencia de los principales dirigentes de la coalición, luego de que la fundadora de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, anunciara su intención de presentar una denuncia contra el neurocientífico y precandidato en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, al acusarlo de "mentiroso".



La decisión de Cornejo surgió tras conocer las recientes declaraciones de la exdiputada, quien denunció al candidato radical, que encabeza la lista del espacio Dar el Paso en territorio bonaerense, de mentir cuando dijo en una entrevista con La Nación que en 2015 la entonces diputada nacional le ofreció ser precandidato a vicepresidente en la fórmula de la Coalición Cívica que ella iba a encabezar.



"Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer es una demanda por daño moral y a su prestigio académico para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores, mi candidato a vicepresidente", publicó Carrió en su cuenta de Twitter.

Y concluyó: "Con la mentira no hay confianza. Solo de la verdad surge la confianza. Mi testigo es Toty Flores quien me invitó a esa cena". La dirigente opositora afirmó el martes pasado, en un audio difundido por las redes sociales, que "no se admiten mitómanos, por lo menos en Juntos por el Cambio", en alusión a Manes.

El anuncio de Carrió generó que Cornejo mantuviera conversaciones con la titular del PRO, Patricia Bullrich, y con el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, para llevar a cabo una reunión de emergencia este lunes y detener la difusión de "un código de ética", destinado a regular las declaraciones y críticas que los sectores de Juntos por el Cambio lanzan en medio de la campaña electoral de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán el 12 de septiembre.

"Las PASO en Juntos por el Cambio son la forma de darle a los ciudadanos la posibilidad de elegir a los candidatos para derrotar al proyecto kirchnerista y avanzar hacia una Argentina de todos y para todos", escribió Cornejo en sus redes sociales durante la tarde de este sábado.

Se espera que el lunes se vean las caras por zoom Cornejo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ex presidente Mauricio Macri; el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto; los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau; y los diputados Juan Manuel López y Mario Negri.

Reproches internos

Tras el cierre de listas, el sector opositor fue noticia por una catarata de críticas que se desplegaron dentro de la coalición. Fue Manes uno de los primeros en calentar la interna, cuando le pidió esta semana al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no invirtiera recursos de la Ciudad en la campaña de la provincia de Buenos Aires, distrito donde Diego Santilli se presenta como precandidato de Juntos con el aval del titular del Ejecutivo capitalino.



Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, volvió a señalar al jefe de Gobierno porteño como "responsable" de los "ataques" a Manes. "Los radicales no vamos a permitir que (Horacio Rodríguez) Larreta colonice nuestro partido. Se está poniendo el traje de Presidente y se está equivocando", señaló el mandatario jujeño en declaraciones a la radio AM 750.

A su turno, la precandidata a diputada nacional en la ciudad, María Eugenia Vidal, resaltó que todos los dirigentes del espacio opositor deben "hacer una reflexión", entender que los cruces que se dieron esta semana no son el "camino a seguir", ya que "no debe haber lugar para las descalificaciones" y que "hay que corregirlo".