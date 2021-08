Netflix

Shiny Flakes: El cibernarco adolescente. Documental.





En febrero de 2015, un alemán de 19 años fue arrestado por narcotráfico. Desde su dormitorio, con la ayuda de un sitio web y el servicio postal generó un emporio que facturó más de 4 millones de euros. La investigación repasa la historia que inspiró la serie How to Sell Drugs Online (Fast) que cuenta con gran suceso en la plataforma.

Al descubierto: La pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers. 10 de agosto. Docuserie

La N roja busca explotar el filón The Last Dance con esta entrega de cinco episodios producida por los creadores de Wild Wild Country. Se busca explorar lo que “no se ha contado” sobre historias en los que el deporte estadounidense quedó opacado por el shock. El primero está dedicado a la infame trifulca que puso en el ojo de la tormenta a dos equipos de la NBA en 2004. Cada episodio arranca en un momento clave y luego se sumerge de lleno en lo que sucedió, más allá de lo anunciado en los titulares con imágenes de archivo y la voz de los propios involucrados.



El reino. 13 de agosto. Miniserie

Un líder evangélico. Un magnicidio. Unas elecciones. Creada por el team de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, la producción de K&S Films, presenta un Whodunit donde política, religión y poder están entremezclados. La trama cuenta la historia de un pastor popular y candidato a vicepresidente que debe reemplazar a su compañero de fórmula y queda a las puertas de la Casa Rosada. Eso sí, primero está la intriga relativa al atentado contra su compañero de fórmula. La serie está compuesta por ocho episodios de una hora y cuenta con un elenco de grandes figuras, entre los que destacan Diego Peretti, Mercedes Morán, Chino Darín, Nancy Duplaá, Joaquín Furriel y Peter Lanzani.

Beckett. 13 de agosto. Largometraje.

Los creadores de Call Me By Your Name (Luca Guadino y Marco Morabito) engendraron un típico producto hitchcockiano. En este caso, el hombre equivocado en una situación extraordinaria está interpretado por John David Washington: un turista en Grecia que se convierte en objeto de una persecución internacional tras un accidente en el que muere su novia. El objetivo, según sus artífices, fue aprovechar los códigos del thriller para presentar una realidad tangible y un protagonista que solo busca sobrevivir.

La directora. 20 de agosto. Serie.

¿Necesitado de una comedia en claustros universitarios? Sandra Oh (Killing Eve) protagonista esta historia con aires de Ivy League en la que interpreta a una directora del departamento de inglés de una distinguida casa de estudios. No bien asuma en su cargo, la doctora Ji‑Yoon Kim deberá lidiar con problemas amorosos, reputación y multiculturalidad.



Post mortem: Nadie muere en Skarnes. 25 de agosto. Serie.





Madera noruega y cepa vampírica. Tras haber sido declarada muerta, Live Hallangene (vaya nombre) despierta en una morgue. Nada de catalepsia, la chica ha renacido como una auténtica chupasangre. Mientras intenta controlarse, su hermano Odd busca mantener a flote la funeraria de la familia. Seis episodios que conjugan humor, drama, pizcas de terror, paisajes escandinavos y un hambre insaciable por coágulos rojizos.

Paramount +

Fatman. 1 de agosto. Largometraje.

Singular comedia negra en la que Papá Noel (encarnado por Mel Gibson) piensa en jubilarse, no llega a fin de mes y se enfrenta a un asesino a sueldo. ¿El motivo? Un niño contrato al sicario porque el “gordo de navidad” le dejó un trozo de carbón como regalo. La disparatada promesa recuerda a Un Santa no tan santo y El regalo prometido con la salvedad de que aquí hay un grupo de elfos como grupo paramilitar.

Infinite. 10 de agosto. Largometraje.





Mark Walhberg y el director Antoine Fuqua (Día de entrenamiento, El justiciero) reúnen fuerzas en esta remake apócrifa de Highlander que juega con la idea de la reencarnación y viajes en el tiempo.

HBO Max

Made for Love. Agosto (sin fecha específica). Serie.

Nuevo exponente del subgénero que cruza amor y tecnología en su veta más oscura (The One, Soulmates, Love Alarm). Aquí Cristin Millioti (Palm Springs) encarna a una mujer cuyo marido (Billy Magnussen) le ha implantado un chip para tenerla controlada. Tras huir, la protagonista comenzará a experimentar algo así como todos los episodios Black Mirror juntos.



Call me Kat. Agosto (sin fecha específica). Serie.





Dos colegas de The Big Bang Theory -Jim Parsons y Mayim Bialik- crearon esta sitcom pura que hará las delicias de los amantes gatunos. Una mujer de 39 años que deja su trabajo para abrir un bar felino.

Amazon Prime Video

Val. 6 de agosto. Documental

El trabajo, recientemente proyectado en el festival de Cannes, sigue la vida pública, artística e íntima a un nivel extremo de Val Kilmer. Los directores Leo Scott y Ting Poo contaron con más de 800 horas de videos caseros cedidos por el propio actor de The Doors y la venia para retratarlo tras haber superado un cáncer de garganta. La narración es de su hijo Jack.



Modern Love (segunda temporada). 13 de agosto. Serie.





La antología ofrece ocho nuevos relatos con sus miradas sobre los vínculos románticos en el presente. Las historias están inspiradas en una columna del New York Times que lleva el mismo nombre. Un elenco variopinto (Zoe Chao, Minnie Driver, Kit Harington, Anna Paquin, Miranda Richardson) para retratar historias cruzadas por querubines de esta era.

Nine Perfect Strangers. 20 de agosto. Miniserie

Nicole Kidman + David E. Kelley + novela de Liane Moriarty. El trío intentará repetir el suceso de Big Little Lies en donde la australiana encarna a una directora de un centro new age que busca revitalizar las mentes y los cuerpos de nueve extraños. El elenco incluye a otras caras visibles como Melissa McCarthy, Bobby Cannavale y Michael Shannon.



Pequeñas Victorias. 20 de agosto. Serie

Spin off de la serie suceso de Telefé en 2019. La niña con tres madres comienza la escuela, en tanto Jazmín (Julieta Díaz), Bárbara (NataliePérez), y Emma (Mariana Genesio) se someten a nuevos conflictos y enredos. La ficción, basada en una idea original de Erika Halvorsen y Daniel Burman, cuenta con la dirección general de Juan Taratuto.

Apple TV +

Mr. Corman. 6 de agosto. Serie





Joseph Gordon-Levitt (500 Days of Summer) creó, dirigió, escribió y protagonizó una seria con aires de retrato autoral sobre como atravesar los 30 años de la peor manera posible. Su protagonista es un profesor de primaria en medio de su crisis existencial. Josh Corman abandonó su carrera como músico, siente que su vida es un fracaso, tiene ataques de pánico y cree ser una mala persona. Combo ideal para una comedia dramática de corte independiente.

See (segunda temporada). 27 de agosto. Serie.

Siguen las aventuras en ese futuro apocalíptico donde los únicos sobrevivientes han quedado ciegos. Jason Momoa interpreta a Baba Voss, el líder tribal y padre de unos gemelos que nacieron con la mítica habilidad de ver.



Starzplay

Heels. 15 de agosto. Serie.

Drama hamletiano dentro con rito y tono de lucha libre. La creación de Michael Waldron (Loki) sigue a dos hermanos (uno encarna a un villano, el otro a un héroe) que llevan su rivalidad fuera del cuadrilátero. Está protagonizada por Stephen Amell (Arrow) y Alexander Ludwig (Vikingos).