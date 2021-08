#JoystickDivision ¿Andás muy bien en LoL y estás en último año del secundario? Fijate que la UADE y GGTech armaron un torneo nacional de League of Legends por becas para estudiar carreras de grado, con inscripción abierta hasta el 8/8. Por otro lado, la franquicia Rainbow Six sigue su expansión: el 3/8 sale nuevo modo de juego para Siegue; el 5/8 se abre la prueba inicial de XDefiant, flamante FPS free-to-play con combates de facciones en arenas 6v6; y se viene Rainbow Six Extraction. Finalmente, pasan los años, pasan los jugadores, y el vicio siempre está: EA Sports soltó tráiler de jugabilidad de FIFA 22, que sale el 1/10 y esta vez sí parece traer mejoras por todos lados.

#DeCatálogo El músico y productor rosarino Silvio Astier largó su cuarto álbum, el EP Vigüela, donde sigue pavimentando la folktrónica local mientras explora las tradiciones musicales de América latina y el ambient orgánico. También sacaron discos el cuarteto porteño El Gran Ki (En los mares del antiguo galeón, conceptual y rockero sobre un aventurero navegante), la actriz y cantautora Vane Butera (Changüí, su tercer disco), el hombre-orquesta Javier Calequi (el EP Pacífico furioso) y la cantautora rocker María Eva Albistur (Fénix, a más de una década de su disco anterior). Además, cayeron los debuts del compositor Fede Yuyo (Parque Camet) y de la cantante Sofi Posse (el EP Abrojos, en paralelo a su banda Todo Bien).

#AltaTemporada Siempre necesitamos más series. Un cruce entre los subgéneros zombie, bélico y narco es la extraña propuesta de S.O.Z. Soldados o zombies, que estrena Prime Video el 6/8. Además, UN3.TV subió la argentina Julia Off, sobre una actriz que busca laburo de casting en casting; Netflix cargó la tercera del hit escolar-pastillero alemán How to Sell Drugs Online (Fast) y la última del thriller estadounidense de acción Blindspot; y HBO Max Latinoamérica subió las tres de Nancy Drew, basada en las clásicas novelas pulp sobre la adolescente que resuelve misterios.

#VideosConCrema Trueno soltó el clip de Solo por vos, grabado en los bosques nevados de Tierra del Fuego con arco, flecha, siberianos con aire de lobo y cierta épica medieval. También están online los nuevos videos de la trapera LWLO (Invisibl3s, físico y toquetón, con el malambeador Andrés Ricco entre velas y sombras), del junte de Jung Li con Ramiro Wey (Carne de cañón, aventura rutera suburbana en la caja de un rastrojero), y de Wilo, proyecto solista del guitarrista de Yataians (La película, juego vintage de simetrías y repeticiones a pura pospro, a cargo de Diego Rivanedeir).