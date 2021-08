"Tuvimos muchos obstáculos. Llevamos 75 días de concentración, lejos de todos. Y nos hicimos familia. Peleamos por un objetivo común para poner a la Argentina en lo más alto del vóley. Así, a pesar de las dificultades, de idas y vueltas por el coronavirus, estos jugadores dieron lo mejor. Están dando lo mejor. Y van por más", comentó Marcelo Méndez, entrenador del seleccionado argentino masculino de vóley luego de la clasificación a las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Después de la victoria por 3-2 sobre Italia por los cuartos de final, el técnico de 57 años consideró que "poder llegar hasta el ultimo día de los Juegos es una felicidad enorme. Queremos ir y vamos a trabajar por la medalla, como hasta ahora. Pensar en el momento es la mejor forma de disfrutar, de ir hacia adelante".



Méndez, que llegó al seleccionado de vóleibol en 2019 como sucesor de Julio Velasco, admitió ante las cámaras de TyC Sports estar "orgulloso de los jugadores" por cómo se levantaron en distintos momentos del torneo. "Cuando perdimos con Brasil parecía que se venía el mundo abajo, pero se levantaron. Ahora sufrimos en el primer set y en el cuarto, pero se levantaron en el tie break", apuntó.



Marcelo Méndez, el técnico más ganador de la Superliga brasileña tras 12 años en Sada Cruzeiro (compitió en 55 torneos, fue finalista en 48 y ganó 39, entre ellos tres mundiales, siete Sudamericanos y seis Superligas), recordó sus inicios en River y apuntó a la importancia de los clubes.



"Nací en River. Me formé en River como entrenador. El trabajo de las bases y de los clubes es importantísimo para llegar a esta instancia. Tenemos que promover de alguna forma, de ayudar a los clubes para que no se mueran. Son la base de estos deportistas. Algunos salieron de Ginmansia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA), otros de Ciudad, de River, o del interior. Los clubes son importantísimos", recalcó Méndez, campeón con el Millonario como jugador (en la Liga 87/88) y como técnico (en la temporada 1998/1999).



"Estos chicos, antes que nada, tienen un gran juego. Tienen determinación. Tienen los objetivos bien claros", elogió Méndez, que tiene como ayudantes a Horacio Dileo y Rubén Eiras, a los jugadores -entre ellos su hijo Nicolás, aunque no entró ante Italia- que hicieron historia en Tokio 2020.