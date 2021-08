El colectivo de mujeres sobrevivientes del centro clandestino de detención y exterminio "ESMA" sumó su repudio a los dichos violentos y misóginos del diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, contra la actriz Florencia Peña, tras catalogar de "escándalo sexual" la reunión que la artista mantuvo con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, al tiempo que solicitaron al Congreso que tome medidas al respecto.

"Hace 45 años, las mujeres militantes políticas y sociales éramos secuestradas por las Patotas de la Dictadura Cívico Militar y antes de matarnos muchas fuimos los juguetes sexuales de estas patotas", expresó el colectivo en el comienzo del texto titulado "Nunca más sobre nuestros cuerpos".



Y continuaron: "Ver y escuchar a políticos como Wolff o Iglesias mentir, desprestigiar e insultar a mujeres como Florencia Peña nos vuelve a aquellos atroces momentos".

Además, remarcaron que si bien "Flor por suerte tiene un micrófono para denunciarlos y hacer su descargo, hay aún muchísimas mujeres que no lo pueden hacer por que no tienen esa posibilidad y por eso mancomunadamete y sororamente tenemos que hacer un circulo de mujeres para cuidarnos, para defendernos".

"Nos preguntamos, ¿por qué hay que seguir digiriendo esto de hombres públicos que no se retractan y además se burlan de su propios dichos?", enfatizaron en otra parte del documento.

Y concluyeron: "Nosotras que hemos vivido esto en nuestros cuerpos y las miles que no lo pueden decir porque después las mataron, brindamos todos nuestro apoyo a quienes fueron agredidas y pedimos al presidente de la Cámara de Diputados que le aplique las medidas sancionatorias máximas".



Ola de repudios contra Fernando Iglesias

Los colectivos Actrices Argentinas y Periodistas Argentinas salieron a respaldar a la actriz Florencia Peña tras los comentarios machistas del diputado opositor Fernando Iglesias, al expresar su “rechazo a la violencia en las redes contra mujeres y disidencias, de la que el ataque a Florencia Peña es un ejemplo resonante; pero que ocurre sistemáticamente”.

La misma actitud tomó el colectivo de Mujeres Gobernando, que publicó un hilo a raíz de lo sucedido: "Rechazamos y repudiamos la violencia hacia las mujeres y disidencias y damos nuestro apoyo a @Flor_de_P y a todas aquellas que son agredidas por distintos medios".

"Las expresiones de misoginia y violencia de género vertidas en las redes sociales y medios de comunicación son actitudes que deberían estar desterradas en nuestras instituciones democráticas y no deben ser normalizadas", agregaron en un hilo publicado en al red social.



Y añadieron: "La sexualización de las mujeres como forma de impugnar sus opiniones no es novedad en nuestro país. Este mecanismo busca excluirnos de la participación pública y negar nuestras voces. Estamos convencidas de que en la construcción democrática no debe haber lugar para la violencia de género".