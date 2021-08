Desde la semana pasada, Florencia Peña es víctima de una operación mediática -replicada en las redes-, con virulencia y misoginia, plagada de mensajes malintencionados, humillantes y falsos en torno a una reunión con el presidente en la Quinta de Olivos. “Tuve un problema con el software de mi celular. Cuando el viernes me lo entregaron, mis compañeros de trabajo ya no me lo querían ocultar más, y cuando terminó el programa me comentaron lo que estaba pasando: 'Parece que sos la petera del presidente, sos el gato del presidente'”, recuerda que le comentaron sus compañeros de Flor de equipo sobre las mentiras que se tejieron en medios y redes. “Ahí tomé conciencia y empecé a entender. Fue un fin de semana terrible. Hace seis o siete días que me operan, y continúan. Pero este lunes hice mi descargo, expliqué un poco cuál había sido la razón por la que yo había ido, con protocolo, con permiso a una sola reunión. Pero parece que no importó que fueran Adrián Suar, Marcelo Tinelli, Carlos Rottemberg, Marcelo Gallardo. Parece que lo importante fue que fui yo a ‘hacerle un pete al presidente un martes a las 11.30 de la mañana’”, relata indignada.

La solidaridad con la actriz se multiplicó en mensajes de colegas, periodistas y funcionarias, pero Peña reconoce que le da vergüenza “tener que salir a aclararlo”. “Me da vergüenza porque soy una actriz que llevo muchos años haciendo lo que hago. Te puedo gustar o no, pero que tenga que salir a aclarar que yo no fui a hacerle un pete al presidente me da vergüenza y me da tristeza”, agrega todavía indignada por la operación misógina y mentirosa.

-¿Te trajo más problemas de lo que pensabas manifestar tus opiniones políticas?

-Sí, claro, pero lo voy a seguir haciendo. Y cuanto más me ataquen, más voy a seguir haciéndolo porque más fuerza me da el hecho de decir: "Pará, ¿qué onda? Si yo no le hago mal a nadie”. Yo no soy política, no tomo las decisiones de la vida de la gente, ¿qué es lo que les molesta? ¿Que tengo mucha llegada? ¿Que soy muy popular? ¿Que hay gente que me escucha y que no les conviene? ¿Por qué atacan mi credibilidad? No es la primera vez. Esta operación es una más de tantas. Hay cosas mentirosas que me han hecho y absolutamente fuera de timing, pero me las banco una a una. Y me voy a defender porque yo ese día en esa reunión fui a defender a mis compañeros actores y actrices que estaban muertos de hambre, porque yo trabajo de niña. Así que ni siquiera era por mí. Y nos estamos dividiendo las tareas. Hay mucha gente haciendo mucho por los actores y las actrices. Yo no me la estoy dando de “Ay, mirá qué genia Florencia Peña es la única que hace algo”. No, ni en pedo. Sólo que yo cumplí esa tarea ese día de hablar con el presidente para ver cómo podíamos solucionar el tema de los protocolos. En mayo del año pasado nuestra profesión estaba muerta. Entonces, tenía permiso de circulación no solamente porque mi padre acababa de fallecer y yo tenía a cargo a mi mamá sino porque, además, en ese momento yo estaba trabajando en otra empresa de medios. Tener que aclarar esto es una estupidez, pero evidentemente lo tuve que salir a aclarar.