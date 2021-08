La producción de vacunas a nivel mundial acelera y poco a poco los problemas de abastecimiento van quedando atrás. Un nuevo debate surge como consecuencia y la tensión crece entre quienes se aplican la dosis y los antivacunas.

Jennifer Aniston, la estrella de la serie "Friends", contó que cortó su relación con amigos y compañeros de trabajo por negarse a la vacunación y criticó a quienes ignoran la evidencia científica y argumentan "en base al miedo".

Por su parte, el baterista de The Offspring, anunció en sus redes sociales el lunes pasado haber sido expulsado de la banda por negarse a la inoculación.





Jennifer Aniston: "Son antivacunas que simplemente no escuchan los hechos"

La actriz estadounidense afirmó que hay "un grupo de personas que son antivacunas que simplemente no escuchan los hechos" y reveló que rompió relación con aquellos que se "negaron o no revelaron" si habían sido vacunados contra el coronavirus.



"Es una verdadera lástima. Acabo de perder a algunas personas de mi rutina semanal que se negaron o no revelaron (si habían sido vacunadas o no) y fue lamentable", señaló en una entrevista al sitio InStyle.



En ese sentido, argumentó que esa información forma parte de la "obligación moral y profesional" entre quienes comparten un mismo espacio de trabajo: "Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones están basadas sólo en el miedo o la propaganda".





Pete Parada, baterista de The Offspring



El baterista Pete Parada anunció a través de su perfil de Twitter que fue despedido de la banda The Offspring, de la que era miembro desde 2007, por no haberse vacunado contra la Covid-19, una acusación sobre la que la banda de momento no se ha pronunciado en sus redes.



Según explicó el músico en un largo hilo de mensajes, su decisión se debe a que, debido a su historial médico y las posibles contraindicaciones de la inyección, su doctor le aconsejó no someterse a la misma.

"Pasé el virus hace un año con síntomas leves, así que me siento confiado en que sería capaz de sobrellevarlo de nuevo, pero no tan seguro de sobrevivir a otro brote del síndrome de Guillain-Barré", argumentó Parada sobre una afección que ya sufrió de pequeño y que "fue empeorando" con el tiempo.

Se trata de un efecto notificado en un pequeño porcentaje de los vacunados contra la Covid-19 y que produce que el sistema inmunitario del organismo ataque los nervios. "En mi caso, los riesgos superan por mucho los beneficios", insiste el baterista, que se reconoce "incapaz así de cumplir los mandatos de esta industria". Por este motivo se decidió que "no era seguro tenerlo alrededor ni en el estudio ni de gira".

Parada explica que el descargo en Twitter es una denuncia en defensa de las personas que, como él, sienten que hay un riesgo mayor en vacunarse y que por su decisión fueron "aisladas". "Espero que podamos aprender que hay espacio para todas las perspectivas y temores. Evitemos esta tendencia desafortunada a dominar, deshumanizar y cerrar puertas a otros. La población que duda no es un grupo monolítico y necesita ser escuchada", reclama.

A este respecto, Parada asegura que no guarda "sentimientos negativos" contra su banda. "Están haciendo lo que consideran que es mejor para ellos y yo estoy haciendo lo mismo. Les deseo lo mejor", concluye su mensaje.