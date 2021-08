Desde Beirut



Todos los días, Gilbert Karaan charla por WhatsApp con su prometida Sahar, a pesar de que fue asesinada por la explosión mortal que devastó Beirut hace exactamente un año. Paralizado por el dolor, el joven de 31 años recarga el teléfono móvil de su pareja para que sus mensajes sin respuesta sigan siendo recibidos por el dispositivo.

A su alrededor, los contornos de su casa forman una especie de cenotafio para su pareja de siete años, quien era paramédica del departamento de bomberos y estaba de guardia el día que fue asesinada. No hay lugar que no tenga una foto o una pintura de Sahar Fares, de 27 años, sonriendo con su uniforme. Incluso el cuerpo de Gilbert es un santuario: el rostro de Sahar está tatuado en su antebrazo izquierdo, su nombre garabateado en su cuello.

“Dicen que la vida sigue adelante, pero la mía se detuvo el 4 de agosto de 2020, no puedo seguir adelante”, dice, con el rostro hundido por el dolor, y habiendo perdido más de 10 kilos durante los últimos 12 meses. “La estoy viviendo todos los días. No puedo dormir. Sigo pensando que solo está viajando. No puedo imaginarla sin entrar por la puerta principal”.

Lo peor fue que Gilbert estaba en una videollamada con Sahar, unos minutos después de las 6 de la tarde del 4 de agosto, cuando cientos (si no miles) de toneladas de materiales explosivos mal almacenados explotaron en el puerto de Beirut, matándola instantáneamente. Su equipo del departamento de bomberos de Beirut se había desplegado para ayudar a apagar el fuego en el hangar 12 que contenía el arsenal de explosivos. No tenía idea de que estaba caminando hacia una muerte segura.

Lo último que vio Gilbert en esa videollamada fue humo y fuego ondeando detrás del rostro aterrorizado de ella. Él le gritó que corriera y durante unos minutos ella lo hizo. Su mundo se balanceaba adelante y atrás en el prisma de la pantalla del teléfono. “Entonces la línea de repente se cortó. Dos segundos después, la explosión me tiró al suelo ”, dice, tragándose las palabras con una pausa.

Un año después de la explosión que mató a 217 personas e hirió a más de 7.000 más, las familias de las víctimas y los sobrevivientes de la explosión le dicen a The Independent que no pueden olvidar ese día, porque muy poco cambió y hubo tan poco progreso.

En el centro de la ira y la desesperación está el hecho de que nadie ha sido considerado responsable de lo que se cree que es una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia moderna. Esto es a pesar de un rastro de papel condenatorio que muestra que los altos funcionarios, desde las autoridades portuarias hasta el presidente, sabían sobre el arsenal mortal de nitrato de amonio detrás de la explosión, pero no hicieron nada al respecto.

En cambio, la investigación nacional ha chocado repetidamente contra una pared. Nadie de jerarquía fue debidamente interrogado debido a un bloqueo de inmunidad.

Esta semana, un comité compuesto por las familias de la víctima, que en protesta realizó un simulacro de funeral frente a la casa de un funcionario, exigió a las autoridades levantar la inmunidad de los acusados en un plazo de 30 horas y advirtió que "avanzaremos hacia movimientos más confrontativos". El martes, Human Rights Watch instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a ordenar una investigación internacional e incluso pidió a los países que impongan sanciones específicas.

Para agravar el daño miles de las 77.000 viviendas que se estima que fueron dañadas o destruidas por la explosión aún no se han reconstruido por completo. El paseo marítimo más cercano al puerto, que alguna vez fue un impresionante horizonte de bloques de apartamentos, negocios y bares, sigue siendo un páramo irregular.

A medida que el país ha sido devastado por el golpe adicional de una de las peores crisis económicas de la historia moderna, los que siguen gravemente heridos luchan con sus heridas en medio de una escasez médica crónica que ha hecho que incluso encontrar analgésicos de venta libre sea casi imposible. Los hospitales pueden ofrecer poco respiro, ya que están tratando de operar con pocos suministros y cortes de energía que duran hasta 20 horas al día.

Cada mañana, Tracey Awad-Naggear se despierta y llora, antes de recuperarse y continuar con su día luchando por la justicia para su hija. Alexandra Naggear, de tres años, se encuentra entre las víctimas más jóvenes de la explosión.

Ante la falta de ayuda de las fuerzas de seguridad o del Estado, la noche del 4 de agosto sus padres se vieron obligados a transportar el cuerpo inerte de Alexandra de un hospital a otro en la parte trasera de la moto de un extraño; un retraso que temen podría haberle costado la vida.

Su esposo Paul, le dice a The Independent que "el dolor de cada segundo, de cada día" por extrañar a su hija se hace más difícil ya que el crimen permanece impune y sin resolver.

“No tenemos verdad, no hay justicia, nadie ha sido responsabilizado. Y no tenemos espacio para lamentarnos ”, dice. "Incluso el mismo día del funeral cuando fue enterrada, mi esposa y yo sabíamos que teníamos que pelear, teníamos que hablar".

Él dice que las familias han comenzado a buscar ayuda afuera, instando a la comunidad internacional a no intervenir, sino a cortar los lazos diplomáticos con los implicados en la explosión. “Es criminal pedir a las mismas personas que nos mataron el 4 de agosto que formen un gobierno y nos gobiernen nuevamente”.

Documentos oficiales filtrados muestran que las autoridades aduaneras, militares y de seguridad libanesas, así como el poder judicial, habían advertido a los sucesivos gobiernos al menos 10 veces sobre las peligrosas reservas de productos químicos explosivos que llegaron por barco al puerto en 2014.

Las autoridades incluso destituyeron al primer juez designado para la investigación luego de que éste convocara a figuras políticas para ser interrogadas. Desde entonces, han rechazado las solicitudes del nuevo juez de instrucción de levantar la inmunidad de los diputados y de interrogar a altos cargos de las fuerzas de seguridad en relación con la tragedia.

Esta semana, Amnistía Internacional acusó a las autoridades de pasar el año pasado “obstruyendo descaradamente la búsqueda de la verdad por parte de las víctimas” y haber “bloqueado y estancado descaradamente la justicia en todo momento”.

Human Rights Watch, en un informe de 700 páginas, ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que impongan sanciones específicas contra la corrupción y los derechos humanos, incluidas prohibiciones de viaje y congelación de activos, a los responsables de las continuas violaciones de los derechos humanos relacionadas con la explosión del 4 de agosto.

Las autoridades niegan con vehemencia las acusaciones de participación en la explosión o de obstrucción a la justicia. The Independent se acercó a la oficina del primer ministro interino Hassan Diab, quien ha sido acusado de negligencia junto con tres exministros. Su oficina se negó a responder preguntas específicas sobre los cargos o los llamamientos para que se elimine la inmunidad, pero emitió un comunicado en el que culpaba por los retrasos a la "corrupción del estado”.

"La explosión del 4 de agosto ha revelado las fallas del país", se lee en el comunicado. “La corrupción que devora al Líbano ha quedado en parte expuesta, y han surgido las características de un Estado profundamente corrupto”.

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción:Celita Doyhambéhère