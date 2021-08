El diputado macrista Fernando Iglesias suma repudios por sus declaraciones misóginas y hasta deberá enfrentar un pedido de expulsión de la Cámara baja, después que vinculó a la actriz Florencia Peña con "fiestas sexuales" en la residencia de Olivos por haber ido a una reunión con otros actores y empresarios para hablar con el presidente Alberto Fernández de la situación del sector en medio de la pandemia. Lejos de pedir disculpas o mostrar signos de arrepentimiento, Iglesias se refugia en el silencio cómplice de la mayoría de sus socios políticos y candidatos de la alianza opositora Juntos y hasta agradeció los tuits de los ex ministros de Cultura de Mauricio Macri –Darío Lopérfido y Pablo Avelluto-- que no solo avalaron sus dichos discriminatorios sino que denunciaron "una policía del lenguaje" y una “caza de brujas en democracia”.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró “adecuado” el pedido de expulsión de Iglesias de la Cámara de Diputados, que presentó la diputada Gabriela Cerruti junto a otras 14 compañeras de bancada del Frente de Todos “por la violencia misógina y machista, verbal y psicológica que ejerce sistemáticamente contra las mujeres”. “Eso debería encontrar un cauce y ver qué tipo de comportamiento es el que corresponde en caso de un diputado. Eso deberá ser evaluado”, afirmó Cafiero en declaraciones a Radio 10. “El daño que van haciendo es inconmensurable y nadie pide disculpas”, aseguró el ministro y agregó: “Es muy canallesca la situación que se está viviendo”.

"La Confederación General del Trabajo quiere expresar su más profundo repudio por las expresiones misóginas y cargadas de violencia de género vertidas por los diputados nacionales Fernando Iglesias y Waldo Wolff durante los últimos días", dice el comunicado del Consejo Directivo Nacional y agrega: "Desde la CGT repudiamos y rechazamos esta ofensa hacia las mujeres, y llamamos a que desde la política se condene con firmeza estas actitudes y se tomen las medidas que sean necesarias para sancionar a Iglesias y Wolff, quienes con sus palabras desprestigian las bancas que ocupan en el Congreso".



El bloque de senadores y senadoras nacionales del FdT también salió al cruce de los diputados macristas. “Rechazamos y repudiamos las expresiones del diputado nacional Fernando Iglesias, por ser exteriorizaciones misóginas, machistas y porque configuran violencia de género”, dice el comunicado. “Nos solidarizamos con Florencia Peña, y con todas las mujeres que deben soportar el menosprecio y la infamia de parte de quienes quieren disciplinar a las mujeres, y que cuando se quedan sin argumentos recurren a lo inimaginable. Una vez más Iglesias destrata a las mujeres, las sexualiza, y pretende inhabilitar su palabra y desvalorizar su accionar”, cierra el comunicado que lleva las firmas de Joseé Mayans y Anabel Fernández Sagasti. En otro texto que firmaron en conjunto todos los legisladores nacionales del oficialismo, remarcaron que las declaraciones del diputado macrista "evidencian una inconducta moral en función al cargo para el que fue elegido" y pone "en riesgo la vigencia de los consensos básicos que hacen a una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos".

“Manifestamos nuestro repudio y preocupación frente a los dichos descalificatorios que afectaron a la actriz y conductora Florencia Peña, así como también, a otras mujeres, que visitaron la Quinta Presidencial de Olivos en mayo de 2020”, sostiene por su parte el comunicado conjunto que realizaron los diversos observatorios de violencias de género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; el Inadi, del Enacom y de la Defensoría del Público. “Estas expresiones dan cuenta de patrones socioculturales que reproducen desigualdad y que establecen jerarquías entre los géneros, las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género”, agrega el comunicado que también advierte que “la difusión de los dichos que afectaron a Florencia Peña, sin un adecuado abordaje, tienen un impacto no solo sobre la persona en sí, sino también sobre la sociedad en su conjunto”.

En tanto, apenas unos escasos socios políticos de Iglesias y Wolff buscaron desmarcarse tibiamente de sus dichos misóginos. El jefe de la bancada PRO de diputados, Cristian Ritondo, dijo que los dichos de los miembros de su bloque “no son graciosos”. El actor y militante macrista Luis Brandoni defendió la actitud “muy valiente” de Peña y “su auténtica y valedera indignación”, pero omitió que el también fue hasta Olivos junto a empresarios para llevar al Presidente la preocupación por el sector de espectáculos públicos ante la pandemia.

María Eugenia Vidal, tuvo que recular sobre sus pasos. Después de haber dicho que se sentía “orgullosa” de la lista que la acompaña en la Ciudad de (entre ellos Iglesias) y de “compartir los valores” que representan, Vidal se vio obligada a recapacitar tardíamente y sostuvo que "como mujer" no puede "acompañar esa manera de expresarse".

De todas maneras, Iglesias celebró los tuits de ex ministros macristas que salieron a respaldarlo. "La policía del lenguaje es uno de los mayores horrores del presente. Sus patrullas exasperadas denunciando lo que dijo tal o cual en nombre de la moral y la corrección política son más caza de brujas que democracia. Mi solidaridad con dos amigos: @WolffWaldo y @FerIglesias", posteó Avelluto en Twitter. Lopérfido salió a "bancarlo" con otro tuit en el que adjunta la declaración en la que Vidal dice que como mujer no puede acompañar esos dichos con el siguiente agregado: "Estoy de acuerdo, Pablo. Aquí un ejemplo. Abrazo!". Sin nombrar a la candidata Vidal, Iglesias agradeció el apoyo de dos ex ministros de Cultura de Macri.