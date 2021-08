El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves (foto), fue atacado y resultó herido en la cabeza tras recibir un golpe con una piedra cuando entraba en el Parlamento en cuyo exterior se manifestaban varias personas en contra de nuevas medidas anti covid-19. Otros miembros del Ejecutivo y acompañantes de Gonsalves también fueron objeto de agresiones, incluyendo el lanzamiento de agua.



Gonsalves fue ingresado en el hospital de la capital Kingston, Memorial Milton Cato, informó el secretario del mandatario Schon Marshall a varios medios locales. Luego de recibir atención médica urgente en el hospital local fue trasladado a Barbados para realizarle una resonancia magnética o un escáner de cabeza.

Asimismo la Policía de San Vicente y las Granadinas anunció que había arrestado a la presunta responsable del ataque al primer ministro, aunque no dio más detalles, según explicó, para no entorpecer la investigación en curso. El senador Julian Francis señaló que la mujer quería disculparse con el primer ministro agredido. "Le dije que no, que ella no va a ir delante de mi líder político para hacer qué; ¿porque te encerraron quieres disculparte?”, manifestó Francis.



En el momento de los hechos numerosas personas se manifestaban en contra de la introducción de cambios en la Ley de Salud Pública local que pasan por la obligación de vacunarse para ciertas categorías de funcionarios que llevan a cabo trabajos en primera línea de atención pública y sanitaria.



San Vicente y las Granadinas tiene actualmente 2.298 casos positivos de coronavirus y 12 muertes. Su población es de 110.940 personas. El país cuenta con un territorio que no alcanza los 400 kilómetros cuadrados.



Parte de las Islas de Sotavento, el territorio de San Vicente y las Granadinas consta de 32 islas e islotes al norte de Venezuela en las Antillas Menores del mar Caribe. Miembro del Caricom, el territorio insular es una democracia parlamentaria dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones con la reina Isabel II como jefe de Estado.

El presidente de la Caricom y primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, rechazó el ataque a su homólogo. "La introducción de la violencia en la vida política de Caricom es vergonzosa y deplorable, y los responsables de ella deben ser llevados ante la justicia con la debida rapidez", indicó.