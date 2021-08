El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, ratificó ayer que Elisa Carrió le ofreció en 2015 compartir fórmula como candidato a vicepresidente. “Yo no miento”, respondió ante una pregunta específica sobre el tema luego de que la referente de la Coalición Cívica lo acusara de mitómano y amenazara con llevarlo a la Justicia si no se rectificaba. En ese sentido, el gobernador jujeño, Gerardo Morales volvió a criticar la “campaña de desprestigio” contra el neurocientífico, que adjudica a Horacio Rodríguez Larreta, y le pidió a quienes podrían ser sus compañeros de lista en la elección general que "paren un poco la mano”. "No pueden defraudar al electorado como lo hicieron en 2019”, agregó. El alcalde porteño, por su parte, acompañó a su precandidata María Eugenia Vidal en un paseo de campaña por un centro de vacunación en Palermo, del que también participó el ministro de salud local Fernán Quirós.

“Yo no miento”, aseguró Manes ante una pregunta sobre el ofrecimiento que le adjudicó a Carrió para que lo acompañara como candidato en 2015. “Manes miente descaradamente, nunca fui a ofrecerle una vicepresidencia a su casa”, había afirmado la dirigente cuando el neurólogo relató por primera vez ese encuentro. Carrió aseguró que su candidato siempre fue Héctor “Toty” Flores y que en Juntos por el Cambio “no se admiten mitómanos”.



El jujeño Morales, que igual que Manes y Larreta no oculta sus aspiraciones de candidatearse para presidente en 2023, volvió a criticar a sus socios por “la campaña de desprestigio” contra Manes. “Todos plantean que hay que ampliar Juntos por el Cambio pero, cuando traemos a alguien que es radical (sic) y viene de la actividad privada, que es la expresión del argentino medio, que se recibió y se especializó afuera, le damos para que tenga. Paren un poco, muchachos”, reclamó durante una entrevista por Radio CNN Argentina.



El gobernador también insistió en que fue “un error” haber postulado a Santilli en la provincia de Buenos Aires porque “había que poner toda la carne a la parrilla”, y puso el acento en la necesidad de “parar con el baile y el globito”, la marca registrada del macrismo. “No podemos defraudar al electorado como lo hicimos en 2019", planteó. Consideró que si el vicejefe porteño se impone en la interna bonaerense el 12 de septiembre, la coalición “no va a mover el amperímetro”. “El que sí va a generar arrimarnos a ganarle al Frente de Todos es Facundo Manes”, remarcó. Morales lamentó que “el PRO manejó la campaña como si fueran dueños de la coalición” y se quejó porque se produce “mucho ruido” dentro del espacio cuando la UCR quiere “salir de la intrascendencia”.



En medio de los dardos, Vidal y Rodríguez Larreta pretenden instalar una agenda de campaña que esté por fuera de la tensión interna, y visitaron junto al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, el centro de vacunación contra la Covid-19 que se encuentra en La Rural. “Fernán (Quirós) está donde tiene que estar en el ministerio de Salud porque la pandemia no terminó, no hay tiempo para pogos o festejos”, expresó la exgobernadora en clara alusión a Daniel Gollan y como contracara del discurso esperanzador que baja el oficialismo.