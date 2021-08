Los precandidatos del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires lanzaron su campaña para las PASO del 12 de septiembre. Lo hicieron en Costa Salguero, junto al río, adonde concurrieron quienes integran las listas a diputados nacionales y legisladores porteños. "La lista expresa un modelo de país que se inspira en la movilidad social ascendente", dijo Leandro Santoro, cabeza de la lista de diputados, para quien "el empleo es la clave de nuestro proyecto".

El acto comenzó pasadas las 11 en un lugar que resulta emblemático para el Frente, que se opone a la iniciativa del Gobierno porteño de vender ese predio para construir torres. Incluso inició una recolección de firmas para promover, en cambio, que esa zona se transforme en un parque público.

"Este acto lo hicimos simbólicamente acá porque mucha gente no sabe que existe esto en la Ciudad, al lado del río. Era un emprendimiento privado y no se conocía. Ahora la concesión venció y nosotros queremos que haya un parque público, un espacio verde y no un negocio inmobiliario", señaló Santoro al respecto.



"Es Estado y mercado, es exportar y mercado interno, es crecer y distribuir, somos la síntesis de una expresión que tiene una convicción profunda que es que el ser humano se realiza si puede desarrollar su libertad" y para eso es necesario la "igualdad", añadió el actual legislador porteño.



La boleta la encabeza Santoro, seguido por la actual diputada Gisela Marziotta: se completa con el también diputado Carlos Heller; la legisladora porteña Lorena Pokoik; y el actual director del Banco Nación, Matías Tombolini.

Marziotta: "Estamos muy cerca de ir hacia la Argentina que queremos"

"El Congreso tendrá un rol central para acompañar la salida de la pandemia, esta nueva sociedad que tenemos hoy, va a necesitar nuevas herramientas para retomar el camino de reactivar a Argentina, por más trabajo, más producción y más igualdad. Estamos muy cerca de ir hacia la Argentina que queremos, hacia la vida que queremos", expresó Marziotta



Marziotta también revalorizó el escenario elegido para el lanzamiento. "En Costa Salguero estamos ratificando nuestro compromiso con los espacios verdes, con los parques públicos y con una ciudad más inclusiva", destacó la candidata.

Agregó que el que pasó fue un año "muy difícil", en el que la salud y la vida se volvió una "preocupación central". "Por suerte el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner debieron reordenar prioridades y la salud y el cuidado de la vida de los argentinas y las argentinas paso a ser el centro", remarcó. En ese sentido, ponderó la campaña de vacunación y las medidas lanzadas durante la pandemia como los Repro, los ATP, los IFE, el congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos.

"El Gobierno porteño no aportó ni una medida para contener"

"En particular a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se le giró el año pasado más de 70 mil millones de pesos para contener a empresas y ciudadanos. Y este año recibió más de 25 mil millones de pesos. El Gobierno porteño no aportó ni una medida para contener, fue todo a través de la ayuda directa del Gobierno Nacional", remarcó la candidata, quien también valoró, en el trabajo legislativo, el "el Impuesto extraordinario a las grandes fortunas, el teletrabajo y otras leyes que tenían que ver con el compromiso electoral del 2019", más la legalización del aborto.



A su turno, la precandidata a legisladora por la Ciudad, Victoria Montenegro, aseguró que en pandemia se padeció "la desidia del Gobierno de la Ciudad y la falta de atención con los profesionales de la salud". Contó que "en el sur de la ciudad no hay hospitales, ni cultura, ni educación", y que "la pandemia permitió ver la desigualdad".

Victoria Montenegro: "La Legislatura porteña no puede ser una escribanía"

También expresó que "la Legislatura porteña no puede ser una escribanía" por lo que se pronunció por "una sociedad más justa" y añadió: "Para eso necesitamos ponerle un freno a esta impunidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que ingresen nuestros compañeros a la Legislatura".

Del mismo modo, el precandidato a legislador, Alejandro Amor, dijo: "Venimos a reafirmar nuestros valores, la convicción en el trabajo en una Argentina que ha padecido una situación que heredamos a la que llegó la pandemia. Es el trabajo el que vamos a apuntar y a sostener".

Entre los asistentes estuvieron Claudio Lozano, Mariano Recalde, Mara Brawer, Victoria Donda, Jorge Rachid, Matías Lammens, Matías Barroetaveña, Paula Penacca, Juan Manuel Valdes, y Paula Arraigada, entre otros. Las sillas blancas que albergaron a los funcionarios y precandidatos porteños fueron estratégicamente ubicadas de cara al río y con distanciamiento social para cumplir con el protocolo sanitario por la pandemia de coronavirus.