Ni una palabra llegó a pronunciar Lionel Messi que ya estaba lagrimeando, apenas ingresado al auditorio este domingo para su conferencia de prensa de despedida del Barcelona. Antonella Roccuzzo, quien estaba en primera fila junto a sus hijos, tuvo que levantarse para alcanzarle unos pañuelos. Un verdadero fin de era, la del rosarino y el club catalán, que lo despidió con sus 35 trofeos en la sala.

No hubo dardos, al menos súper explícitos, ni confirmación de su nuevo destino, a pesar de que todos apuntan al París Saint-Germain. Casi que sólo hubo lugar para la emoción y, sobre todas las cosas, el aseguramiento por parte del rosarino de que hizo "todo lo posible" para seguir en el Barcelona. Aquí, los fragmentos más destacados del discurso del goleador.

"Buen día, la verdad que no se si voy a poder hablar. En estos últimos días estuve pensando, dándole vuelta... A ver qué podía decir y no me salía nada, estaba bloqueado. Como lo estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. El año pasado cuando se armó todo el lío del burofax sí que lo estaba. Pero este año no. Este año estaba convencido de que íbamos a seguir acá, mi familia y yo, en nuestra casa, que es lo que más queríamos" .

En estos últimos días estuve pensando, dándole vuelta... A ver qué podía decir y no me salía nada, estaba bloqueado. Como lo estoy ahora todavía. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá. No estaba preparado. El año pasado cuando se armó todo el lío del burofax sí que lo estaba. Pero este año no. . "Me hubiese gustado despedirme de otra manera. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba pero creo que no la hubiese imaginado de esta manera. Me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación, un último cariño. Lo extrañé mucho durante esta pandemia. Me retiro de este club sin verlos y ya va más de un año y medio. Pero bueno, se dio así".

"Fue un baldazo de agua fría. No lo esperábamos. Fue muy triste, duro... Hasta el día de hoy que estamos asimilándolo como podemos. Cuando me vaya de acá seguramente que me va a caer más la ficha todavía y va a ser peor. Pero bueno, lo importante es que voy a estar arropado de mi familia, mis seres queridos. Y lo más importante es que voy a seguir jugando al fútbol, que es lo que más me gusta hacer y una vez que empiece seguramente se me va a pasar todo esto".

Sobre su salida

"Estaba todo arreglado y a último momento por el tema de LaLiga no se pudo hacer. Es lo que dijo Laporta (el presidente del club). Teníamos todo arreglado y no se pudo hacer".

(el presidente del club). Teníamos todo arreglado y no se pudo hacer". "No sé (si el club hizo todo lo posible). Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club, Laporta, dijo que no se pudo por un tema de LaLiga pero escuché muchísimas cosas que se dijeron de mi, de por qué no seguía. Pero aseguro que hice todo lo posible para quedarme, porque quería quedarme. El año pasado no quería quedarme y también lo dije. Y este año sí que quería y no se pudo. De mi parte no engañé la gente".

"Yo lo único que se es que no se pudo por LaLiga, por la deuda del club, porque el club no quería endeudarse más. No tengo nada que decirle a Tebas (el presidente de LaLiga), la verdad que nunca le dije nada, me lo habré cruzado una o dos veces. Las veces que me lo crucé tuve un saludo cordial. No tengo nada que decirle ahora porque no tengo ningún problema con Tebas".

Destino incierto

"Es una posibilidad (la del PSG). Sinceramente, a día de hoy no tengo nada arreglado con nadie. Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron. Y nada, todavía no tengo nada cerrado pero sí que estamos hablando, obviamente".

Es verdad que cuando salió el comunicado tuve muchos llamados, varios clubes que se interesaron. Y nada, todavía no tengo nada cerrado pero sí que estamos hablando, obviamente". "He tenido muchos momentos duros, difíciles... Muchas derrotas pero al final, al otro día, volvía a entrenar, el fin de semana tenía otra revancha... Esto no, esto ya no vuelve. Es el final en este club y ahora empieza otra historia. Es uno de mis momentos más difíciles".

El Barcelona

"Siempre intenté de manejarme con humildad y respeto. Espero que eso sea lo quede de mí en esta casa, además de la suerte que tuve de vivir y de darle muchas cosas al club. Pasé muchas cosas hermosas y también malas, pero eso me hizo crecer y seguir mejorando para ser la persona que soy hoy. Di todo por este club, por esta camiseta, desde el primer día que llegué hasta el último. Y me voy más que conforme".

"Muy difícil quedarme con un momento. Son muchos años, muchas cosas vividas. Pero quizá el mejor momento fue el que me tocó debutar. Fue el comienzo de todo, el de hacer mis sueños realidad. Me quedo con el momento de mi debut, todo lo que vino después fue maravilloso.

La foto en Ibiza, "una boludez"

"La verdad que se habló un montón de esa foto y lo explico rápido porque es una boludez. Yo me iba a juntar con Di María y Paredes, lo habíamos hablado en la Copa (América) que íbamos a estar en Ibiza. El día antes de venirnos (a Barcelona) nos íbamos a juntar a pasar la noche. Me llama Ney (Neymar), que estaba en Ibiza, que nos veamos. Arreglé con Lea y Fide que nos vamos a ver, y me dice 'bueno, vengan a mi casa y nos juntamos todos'. Fuimos, comimos un asado de amigos, estaba Verratti (Marco; jugador del PSG) también... Y después nos hicimos una foto, nada más. Pero la foto del momento. Fue una casualidad que después pasa lo que pasa y se le da mucha importancia. No hay nada raro, nada atrás".

La previa

Tras varios días de sorpresa por la salida del Barcelona y suspenso por su próximo destino, Lionel Messi aclarará toda suposición este domingo por la mañana -desde las 7, hora argentina- en una conferencia de prensa que brindará desde el propio Camp Nou.



Se espera que el rosarino de su versión de los hechos sobre su despedida del club de toda su vida y confirme su nuevo equipo , que parece ser el París Saint-Germain francés de Mbappé y Neymar.

Con muchos hinchas culés en los alrededores del estadio, van ingresando los protagonistas al auditorio, como el entrenador Ronald Koeman, compañeros del rosarino e incluso exjugadores, como Carles Puyol y Xavi Hernández. También está la familia del rosarino en primera fila, con Antonella Roccuzzo y sus tres hijos.