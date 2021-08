Lautaro Martínez, delantero de Inter de Italia y campeón de la Copa América con Argentina, recibió una oferta de Tottenham de Inglaterra por 70 millones de euros, según informó este domingo la prensa británica.

El diario The Times detalló que el club londinense está dispuesto a pagar esa cifra por el bahiense y que avanzó las negociaciones en las últimas horas. Sin embargo, desde el lado italiano, según publicó La Gazzetta dello Sport, aseguran que no pretenden vender al goleador del seleccionado argentino y que hasta el propio futbolista no estaría convencido de cambiar de club en este mercado de pases.

El "Toro" tiene contrato con Inter hasta 2023 y con la inminente salida del belga Romelu Lukaku (al Chelsea) quedaría como la máxima referencia de ataque del equipo "neroazzurro", que defenderá el título de la Serie A.

Martínez, de 23 años, es el objetivo principal del director general de fútbol de Tottenham, el italiano Fabio Paratici, para reemplazar la también próxima partida de Harry Kane. Los "Spurs" sumaron en las últimas horas al defensor argentino Cristian "Cuti" Romero y ya cuentan con el mediocampista Giovani Lo Celso.