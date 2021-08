Alberto Fernández inauguró en Tecnópolis Argentina Programa, un plan para capacitar a jóvenes de todo el país en programación de software para generar empleo de calidad. "Sigo siendo joven y no quiero argentinos con hambre", dijo el Presidente y le hizo un pedido muy concreto a su auditorio: "Hay liberales que son conservadores, píquenles el boleto porque los quieren hacer salir a la calle para pedir catástrofe y penuria para millones".

Luego, Fernández dijo que sabe lo que sufrieron durante la pandemia. "Me imagino que como todo el mundo, los jóvenes argentinos deben haber pasado años horribles. Lo hablábamos con Cristina el otro día: yo no tengo duda de que fueron los dos peores años de mi vida porque le tenés que decir al otro que no haga algo. Cuando fui a hacer campaña con Pepe Mujica al Colegio Nacional de Buenos Aires les dije que salgan a la calle si desviaba el rumbo que había señalado y luego tuve que pedirles que se quedaran", recordó.

"Fue un momento muy ingrato tener que decirle a la sociedad `por favor, quédense en su casa´, pero era el modo de cuidar la vida de todos", explicó.



Y a pesar de que ya pasó los 60 años, Fernández aseguró que se sigue sintiendo joven. "Desde mi juventud tengo un gen que la madurez no apagó. Unos dicen que se es revolucionario de joven y conservador de viejo. No es mi caso. Yo quiero que el día después de la pandemia el mundo cambie. Hay liberales que son conservadores, píquenles el boleto porque los quieren hacer salir a la calle para pedir catástrofe y penuria para millones", dijo.



Fernández hizo varias referencias elípticas a la oposición. Y dijo: "Cuando escucho que éste es un Gobieno que encierra a la gente les pido que piensen. Cristina planteó el Gobierno que más derechos dio a los argentinos. Y yo digo siempre que quiero ser mejor que Cristina en ese sentido".



Cuando empezó su discurso, el Presidente recordó su propia juventud y asoció esa etapa de la vida con los cambios profundos que se producen en una sociedad. ""Es un día particular para mí. Yo he sido jóven y los jóvenes tienen las rebeldía que ha hecho las revoluciones en el mundo, por ejemplo la del Mayo Francés. Los jóvenes siempre han aparecido para dar vuelta una página. La naturaleza es sabia y pone en el alma de los jóvenes una semilla que busca más justicia y más libertad". dijo.

"Necesitamos que todos los jóvenes puedan vivir la vida que queremos. Los planes que presentamos tienen que ver con eso. Necesitamos hacer programadores. Para nosotros el mérito sirve sigue si las condiciones son iguales, por eso establecimos que los chicos que se formen reciban una computadora", señaló en relación con el plan Argentina Programa.







El plan Argentina Programa

Argentina Programa es un plan de formación de programadores y programadoras que brinda una oportunidad para que accedan de manera igualitaria cada argentino y cada argentina en las mismas condiciones a los empleos del futuro que hoy son demandados por el sector del software.



Este programa, desde hoy a fin de año, capacitará a 60 mil jóvenes. En paralelo, ya se están capacitando a 7.000 personas.

Como parte de este lanzamiento, se organiza este lunes el primer Hackaton de Argentina Programa. Para seguir igualando oportunidades, Argentina Programa establece que cada joven que cumpla con requisitos de avances en el curso podrá acceder a una tarjeta del Banco Nación con 100 mil pesos de subsidio para adquirir computadoras y un estímulo del ENACOM que otorgará tarjetas para conexión gratuita a internet.

La Semana de las Juventudes tendrá actividades que involucrarán a miles de jóvenes que podrán participar de una manera innovadora en actividades educativas, culturales, sociales, deportivas y artísticas".



El video completo del acto