Central apostó todo a la Copa Sudamericana y hoy pone en juego gran parte de sus chances de llegar a semifinales. El canaya recibe a Bragantino de Brasil por los cuartos de final con la presencia de todos los titulares, a excepción del lesionado Lucas Gamba. Vuelve Marco Ruben a pesar de no estar en plenitud física para jugar ante un rival que perdió a su gran figura: Claudinho. El volante de la selección fue transferido ayer al fútbol de Rusia y no jugará más en el conjunto paulista.

Cristian González decidió darle prioridad al torneo internacional y pone en juego su fututo en la llave con Bragantino, equipo que demostró por nivel de juego ser uno de los candidatos a quedarse con el título. Kily recupera hoy a Ruben en el ataque. El delantero jugó la ida con Deportivo Táchira y luego quedó aislado por coronavirus. A causa de la enfermedad no se encuentra en su mejor estado físico pero el peso de su jerarquía justifica su presencia en el once titular. El entrenador canaya jugó con suplentes el partido del viernes que Central perdió con Sarmiento para que el once titular que esta tarde pisará el Gigante de Arroyito llegue al compromiso con una semana completa de descanso.

Central necesita ganar esta tarde para ir con chances más robustas a jugar la semana que viene la revancha a San Pablo. Porque si bien el rival no tendrá a su máxima figura, no deja de ser candidato al título, al menos por el rendimiento en la primera fase de la copa y su actuación en la llave que eliminó a Independiente del Valle de Ecuador.

De todos modos, la ausencia de Claudinho, vendido ayer a Zenit de Rusia por 15 millones de euros, abre algunos interrogantes en el peso que tendrá su salida en el rendimiento del equipo de Brasil. El volante viene de ser campeón olímpico con Brasil en Tokio y su nivel de juego claramente lo ubicaba entre lo mejor que venía mostrando la Copa Sudamericana. El equipo paulista viene de igualar el fin de semana su partido con Sport Recife sin goles. En el Brasilerao está cuarto, en posición de clasificación a Copa Libertadores, a seis puntos del líder Atlético Mineiro.

El juego en el Gigante de Arroyito será sin público pero no está descartado el ingreso de hinchas en el partido revancha que se disputará el martes que viene en Brasil. Los canayas tendrán la posibilidad de gestionar el ingresos de socios al estadio si el equipo accede a semifinales, dado la disposición que mostró el gobierno nacional para habilitar público en las canchas del fútbol argentino a partir de setiembre. Las semifinales se jugarán la segunda quince del mes que viene.

Central

Broun

Martínez

Almada

Ávila

Blanco

Zabala

Ojeda

Vecchio

Ferreyra

Ruben

Caraglio

DT: Cristian González

Bragantino

Cleiton

Aderlan

Leo Ortiz

Fabricio Bruno

Natan

Artur

Raúl

Lucas Evangelista

Ramíres

Tomás Cuello

Ytalo

DT: Mauricio Barbieri

Arbitro: Diego Haro Sueldo (Perú)

Cancha: Central

Hora: 19.15

TV: ESPN 2