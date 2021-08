—Necesita anteojos.

—Ay, sí. ¡Se va a quedar ciego!

—Ciego, no. ¿Qué decís? Pero el otro día lo vi pegado a un milímetro del televisor. Miraba como si se quisiera meter adentro.

—Eso es porque vos le das el celular y ya se acostumbró a mirar imágenes chiquitas. ¿Me planchaste la camisa azul?

—Hace dos días. Está colgada atrás de la rosa.

—Tengo que estar adivinando.

—No. Tenés que buscar mejor. Y bueno. Yo lo llevo a todas partes. Si vos lo llevaras a algún lado sabrías lo difícil que es mantenerlo entretenido mientras esperamos. Desde que dejó de entrar en el huevito que no sale con vos. Te digo: necesita anteojos.

—Y dale con eso. ¿No necesitará un audífono, también? ¡Qué dramática!

—Dramática, no. Veo que hay un problema y en vez de preocuparme me ocupo. Proactividad, como dice ese anuncio pedorro en el que la pusieron de modelo a tu secretaria como si fuera Pampita.

—¿Pediste turno con el oculista?

—No.

—Veo. Te re ocupás. Lo que hay que hacer si te querés ocupar es comprarle un escritorio. Ya va a empezar primer grado. Así aprende a organizarse y a cuidar a las pinturitas, que están siempre tiradas por todos lados y nunca encuentra los colores que necesita.

—Bue. A quién habrá salido. Le hago patitas.

—No. Ayer comió suprema.

—Ok. Salchichas con puré. No hay lugar en su cuarto para un escritorio.

—Lugar hay. Es más grande que nuestro cuarto. Lo que pasa es que está lleno de porquerías. Habría que tirar algunos juguetes, empezando por ese peluche gigante que le regaló tu mamá.

—¿Pepe? Pedro lo adora. Es su juguete preferido. Mejor tiremos esa pista de autitos que brillan en la oscuridad que le trajo tu papá de Miami. Es enorme y no la usa. ¡Si ni le gustan los autos! Lo que pasa es que él ni lo conoce. No sabe lo que le gusta ni lo que le interesa.

—Cuando juega conmigo la usa a la pista.

—¡Una vez hace cuatro meses que de milagro volviste temprano de la oficina!

—Vos no entendés. No entendés. Soy vicepresidente junior. No puedo ser el primero en rajar. Tengo que dar el ejemplo. ¿Cuánta gente de mi edad tiene un puesto así?

—Y… en la empresa de papi. Tampoco lo concursante al puesto.

—¡Pero estudié marketing!

—En la privada.

—Había finales también en la privada. No sé qué fantaseas. Que me regalaron el título porque les gustó mi cara. Cualquiera.

—...

—Timbre.

—No vayas a atender. Son casi las diez de la noche. ¿A quién se le ocurre tocar a esta hora en una casa de familia?

—La verdad. ¡Qué desubicados! Deben ser esos negritos pidiendo.

—Son de terror.

—Sí. No tienen decencia alguna.

—No saben que la gente trabaja y se levanta temprano.

—¿Qué va a saber? Si no trabajaron nunca en su vida. Bueno yo tampoco.

—Vos trabajas en casa. No estás todo el día drogándote en la calle y arrastrando los pibes a cualquier hora.

—…

—...

—¿Querés un café?

—Dale, gracias.

—Queda moccachino. ¿Te va?

—Sí, buenísimo. Estaba pensando. La hermana de Lolo, el de ventas, es oculista. Si querés le pido el número.

—No, dejá. Esperemos a que empiecen las clases y vemos qué dice la maestra. Si tiene problemas de visión, ella se va a dar cuenta.

Pedro atiende la puerta. Una señora gorda con la cara sucia le pregunta si tiene algo para dar. Pedro asiente y le hace señas de que espere. Vuelve a los pocos segundos con un peluche tan grande que apenas puede sostenerlo. La mujer mira hacia la vereda de enfrente y agita los brazos. Un nene cruza la calle corriendo, sin mirar. Mientras corre, grita: ¡Pepe! ¡Pepe! Al llegar hunde la cara en el peluche verde y lo abraza fuerte, como si fuera un premio, y un amigo a la vez. ¡Pepe! Espía a Pedro por detrás de la oreja forrada en paño lenci. Tienen más o menos la misma edad. Quiere decirle gracias, pero no se anima y se esconde. Pedro sonríe. Sonríe y cierra la puerta.

