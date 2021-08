Conductoras que trabajan con la aplicación digital She Taxi --que contacta a usuarixs con mujeres taxistas-- movilizaron ayer al Concejo Municipal para visibilizar el reclamo por licencias extraordinarias hacia la paridad de género. Como expresaron días atrás a este diario "la brecha de género es insostenible", ya que las mujeres taxistas solo tienen el 5 por ciento de representación al volante, en un sector históricamente ocupado por varones, por lo que buscan abrir una puerta hacia la "igualdad".

En una movida con banderas y globos violeta, barbijo y distanciamiento social, las trabajadoras exigieron: "Mi derecho-mi licencia"; y recordaron frente al Concejo que "a cada bloque se le presentaron carpetas (con el planteo). Estamos exigiendo chapas de carácter extraordinarias porque hay unas 150 mujeres que aspiran a ser titulares. También queremos cubrir las demandas de las usuarias", dijo Estela, una de las conductoras, quien detalló que "en julio hubo 85 mil pedidos de usuarias de servicios, de los cuales 35 mil quedaron sin efecto. Las usuarias necesitan que cubramos sus solicitudes", detalló.

"El 95 por ciento de los choferes son hombres", comparó Estela, quien planteó que el pedido que están haciendo al Concejo tiene que ver con que las mujeres obtengan licencias para, además, poder dar trabajo a más mujeres. "Queremos y vamos por la igualdad", reclamó. "Hace más de dos meses que venimos golpeando puertas, recorriendo diferentes instituciones", expresó sobre lo que consideran que debe atender el Concejo. Además, repitieron que "desde 2013 que no se entregan licencias".

Otra de las taxistas dijo en Canal 5: "Estamos unidas en un reclamo que es justo, un proyecto a conciencia, por más licencias para que muchas de nosotras podamos salir adelante. Hoy en día hay 220 mil usuarias que utilizan la aplicación". Y sumó": El concepto de esto es el trabajo, es una salida laboral. Mientras antes no se podía imaginar que una mujer se suba a un taxi para ser sostén de familia, hoy sí sucede”.

She Taxi nació en Rosario para ofrecer viajes con mujeres la volante, y así lo hace desde que fue creada por María Eva Juncos, a fines de 2016. La aplicación digital ya se extendió a otras ciudades y provincias del país. Ahora, las taxistas se pusieron al frente del reclamo contra la "desigualdad" de géneros en el sector. "Las conductoras profesionales en relación de dependencia del servicio público de transporte de pasajeras y pasajeros de taxis y remises de la ciudad, nucleadas en la plataforma digital She Taxi, exigimos se nos otorgue licencias de taxis extraordinarias a modo de necesidad de urgencia", expresaron en ese escrito distribuido a fines de junio.

Para las conductoras, "es imprescindible que estas licencias extraordinarias estén desobligadas del pago a un radio taxi como proveedor de despacho de viajes, dado que la posibilidad de trabajo la tenemos asegurada en nuestra plataforma digital She Taxi"; y apuntaron a que "a modo de reparación histórica, las licencias de taxi extraordinarias sean otorgadas sin el pago del canon".

Desde Twitter, la concejala Fernanda Gigliani expresó: "Acompañamos el reclamo de las trabajadoras de She Taxi. Los números son alarmantes en cuanto a la brecha de género que existe entre varones y mujeres en el mercado laboral y en el sistema de taxis en particular. Es necesario no solo diagnósticos sino además el compromiso político y el trabajo en conjunto para diseñar e implementar acciones positivas que generen mayores grados de igualdad en nuestra sociedad".