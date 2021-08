Lucas Romero, mediocampista de Independiente, está afectado por un desgarro y se perderá los próximos encuentros del actual líder del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El volante de contención apenas pudo jugar un cuarto de hora el pasado fin de semana, en el clásico que el Rojo le ganó 1-0 a Racing Club, por la quinta fecha.



El ex Vélez Sarsfield ya había llegado con molestias al cotejo en el estadio Libertadores de América y el diagnóstico, tras la ecografía efectuada, confirmó el tenor de la lesión: desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha.



De esta manera, Romero, de 27 años, no sólo se perderá el encuentro del próximo sábado ante Rosario Central sino, también, los compromisos con Defensa y Justicia (séptima fecha) y, probablemente, con Atlético Tucumán (octava).



En principio, el técnico Julio César Falcioni elegiría a Domingo Blanco como eventual reemplazante del Perro Romero, del mismo modo que le otorgó la confianza el pasado fin de semana.



Además, durante la semana será evaluado el marcador de punta izquierdo Lucas Rodríguez, quien también se retiró del último clásico de Avellaneda con un cuadro de pubalgia. En caso de que no se recupere convenientemente, su lugar sería ocupado por Thomas Ortega.



Por último, el delantero Jonathan Herrera (pubalgia) y el juvenil Rodrigo Márquez (esguince de tobillo) continúan entrenándose en forma diferenciada.



El plantel del Independiente volverá a entrenarse este miércoles, a partir de las 9.30, en el predio de Villa Domínico.