Ante la asunción de Jorge Taiana como ministro de Defensa, quedó vacante una banca en el Senado de la Nación. El exdiputado nacional Héctor Recalde dijo esta noche en IP Noticias Edición Central que solo asumirá como reemplazante en caso de que la exlegisladora Juliana Di Tullio no pudiera hacerlo, ya que ella figura como primera en la lista de suplencias.

"En el orden de suplencias le corresponde a Juliana Di Tulio y después estoy yo. Yo estoy dispuesto a sacrificarme por la patria en cualquier instancia, pero obviamente espero que pueda asumir ella y, si no, iré porque en definitiva somos militantes", explicó en conversación con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued. Di Tullio actualmente es directora en el Banco Provincia y no se definió su alejamiento.

Reducción de la jornada laboral

Héctor Recalde también fue consultado sobre los diversos proyectos que plantean reducir las jornadas laborales. Consultado sobre las declaraciones del ministro Matías Kulfas, el dirigente sostuvo: "La propuesta no es reducir el salario, se pretende reducir la jornada pero no el salario. No estamos hablando de una revolución, estamos hablando de limitar en alguna medida la jornada de trabajo aprovechando la crisis. Que la crisis sea una oportunidad de avance".

Respecto a la propuesta de Florencio Randazzo de una reforma laboral, Recalde expresó "es bueno lo de Randazzo porque afirma su posición, la columna vertebral del peronismo siempre han sido los trabajadores y quitarles derecho a los trabajadores no tiene nada que ver".

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 20 a 22, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.