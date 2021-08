La protesta de los Docentes Autoconvocados en Salta sigue tras la ratificación ayer del paro de actividades por tiempo indeterminado. A ello se suman el acampe en la plaza principal, 9 de julio; numerosas marchas, cortes de calles y rutas en las distintas localidades, y un malestar creciente por declaraciones a la prensa de integrantes del gobierno provincial.

Uno de los más apuntados fue el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, que actualmente está de licencia por su candidatura a senador, pero que en declaraciones en los medios minimizó la protesta docente. La docencia participante de la protesta se sintió ninguneada e incrementó las medidas de fuerza, por lo que el propio gobierno salteño tuvo que salir a limar asperezas a días de las elecciones del próximo 15 de agosto.

Así fue que en la jornada de ayer hubo dos acciones concretas por lograrlo. La primera involucró al propio Posadas, quien se reunió por la tarde con un sector de la docencia autoconvocada; y la segunda, con autoridades de tercera línea del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, que se llegaron al acampe docente en la plaza principal de la capital salteña.

En el primer caso, "le expusimos a Posadas los ejes centrales del reclamo docente y defendimos la legitimidad de nuestro movimiento con el que han firmado gobiernos anteriores e inclusive ha sido reconocido por una fallo judicial del 2014", contó Ignacio Boasso, delegado por Capital de Docentes Autoconvocados Salta. Ante el candidato, exigieron una inmediata apertura de la mesa paritaria en la que participen todos los delegados.

Mientras que Angel Tolaba, representante del sector y quien también estuvo en el encuentro, dijo que le dejaron avisado que "si esto es serio tiene que haber una presentación formal a Autoconvocados". Recordó que están en disconformidad con los sindicatos y cuando el gobierno se decida por una presentación formal "entonces querrá decir que hay una voluntad de querer destrabar este conflicto".



"Hasta tanto no haya nada de eso, seguiremos nosotros con nuestras medidas", expresó. La docencia ya anunció para mañana una concentración a la altura del ex peaje Aunor, en el acceso sur a la Capital, donde realizan cortes intermitentes desde el lunes.

En la reunión también pidieron como condición que no se aplique ninguna sanción ni se descuenten los días de paro de actividades que se iniciaron el 1 de agosto, ni bien se retornó del receso invernal. Exigieron además que se restituyan los descuentos ya realizados. "Posadas mostró fuerte preocupación por el volumen de los paros, de las manifestaciones públicas y medidas de fuerza", contó Boasso, quien bregó porque la docencia autoconvocada vuelva a unificarse.



A principios del año pasado el sector se fracturó en dos alas. Sin embargo, a lo largo de estos días, llevan confluyendo en las mismas medidas y han alcanzado un acatamiento al paro de más del 65%.

Corte en el Pórtico de la localidad El Carril.

El otro sector está representado por Sandra Nieva, y fue el que impulsó el acampe en la plaza 9 de Julio. Desde allí, Nieva comunicó que tuvieron la visita de una trabajadora del Ministerio de Educación de Salta para "informar que se tendría una reunión con Autoconvocados y Sitepsa (Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta). Este gremio, junto a Movimiento Docente, fueron las únicas entidades sindicales que apoyaron las medidas.

Tras ello, la vocera del sector que se identifica como Docentes Autoconvocados de la Plaza, dijo que en las reiteradas notas que enviaron a la cartera educativa que dirige Matías Cánepa están los teléfonos de los delegados para comunicarse. "Ellos manifiestan que va a haber una comunicación" para intentar destrabar el conflicto, contó.

Aún así, la docente recordó una reunión de 2019 en la que no se escuchó el reclamo docente sino que sólo se informó las decisiones adoptadas por el Ministerio, que en ese entonces era dirigido por Analía Berruezo.

Por su parte, Victoria Cervera, la titular de Sitepsa, aseguró que no van a negociar con ninguna persona que "no tenga poder" en este momento, en referencia a Posadas, recordando su licencia por las elecciones provinciales. "Distinto sería si hubiera estado en funciones, pero no", manifestó. Boasso comunicó a Salta/12 que Posadas los recibió bajo el título de "un funcionario de planta política en licencia", que retomaría sus funciones el próximo lunes.

Para Cervera, se trató de una operación del gobierno de Gustavo Sáenz para mantener la fractura en el sector, pero pasadas las 23, ya se rumoreaba una nueva unificación.

Ayer, tras la reunión, Posadas habló con distintos medios de comunicación y aseguró que la comunidad educativa sintió la falta de presencialidad del año pasado, por lo que "hay que hacer un esfuerzo extra al esfuerzo que se hace permanentemente para buscar puntos de acuerdo". El objetivo es recuperar lo perdido durante la pandemia, dijo. Por eso pidió "que haya un marco de consenso y acuerdo con los distintos sectores" porque "los chicos no pueden seguir perdiendo días de clases presenciales".

Aún así, el gobierno de Salta se encuentra en un verdadero dilema, pues mientras desde la docencia se pide un inmediato acuerdo salarial para lo que resta del año, Nación recién inició la Paritaria Nacional Docente el lunes último. Hasta la semana pasada, el gobierno provincial informaba de manera oficial que no iniciaría negociaciones locales hasta tanto no concluya el acuerdo nacional.

La docencia de Salta pide un incremento escalonado del 25% para lo que resta del año, distribuidos un 5% en julio, 5% septiembre, 10% en octubre y 5% en diciembre. Además, reclaman un bono de $10 mil, a pagarse con el sueldo de agosto.