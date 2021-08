Instagram pidió disculpas tras censurar el cartel de"Madres Pararelas", la nueva película del director de cine español Pedro Almódovar, en la cual se muestra un pezón del que se desprende una gota de leche. Como en otros, la imagen había sido retirada de la aplicación "por no respetar las condiciones de uso".

“Inicialmente eliminamos varias muestras de esta imagen por romper nuestras reglas contra la desnudez. Sin embargo, hacemos excepciones para permitir la desnudez en determinadas circunstancias, que incluyen la existencia de un contexto artístico claro. Por lo tanto, hemos restaurado las publicaciones que comparten el póster de la película de Almodóvar en Instagram y lamentamos mucho la confusión causada”, explicó la empresa presidida por Mark Zuckerberg en un texto público.

La polémica en torno al cartel de "Madres paralelas", que se estrenará en cines el 10 de septiembre tras inaugurar la próxima edición del Festival de Venecia, comenzó cuando la red social eliminó todas las publicaciones que mostraban el afiche, entre ellas la de su autor, por "contenido erótico o pornográfico".



El autor del cartel, el diseñador español Javier Jaén, decidió volver a compartir la imagen en sus redes con un mensaje contra la red social. "Como era de esperar @instagram ha eliminado el cartel que hemos hecho para la última película de Almodóvar. Lo vuelvo a colgar. Gracias por compartirlo", remarcó, al tiempo que expresó: "Debería daros vergüenza, Instagram".



¿Y si no hubiese sido Almodóvar?

Instagram, que pertenece al grupo de Facebook, fue acusado en más de una oportunidad por exagerar con la retirada automática de imágenes en el marco de su política contra contenidos pornográficos.

"El problema es que no puedes apelar de ninguna manera, ni a través de teléfono ni de una web, así que lo volví a colgar y pedí que me echaran una mano. La respuesta ha sido increíble y la gente lo ha hecho suyo", indicó Jaén.



El diseñador sintió una especie de doble "indignación": primero porque la red social consideró su trabajo "peligroso" para sus usuarios, pero también porque al mismo tiempo dio a entender que "está mal" mostrar el cuerpo.



"Pensé que probablemente ese pezón con una gota de leche fue la primera imagen que vi en mi vida y ahora resulta que está mal y es peligroso. Hoy me han llamado de Facebook (propietaria de IG) para disculparse y decir que entienden que es un contexto artístico y no nos van a molestar más. Pero ¿y si no hubiese sido Almodóvar? ¿Y si hubieses sido tú en la playa o la película de otro cineasta?", se cuestionó.

El artista agradeció que su protesta sirvió para "poner sobre la mesa temas sobre esta nueva censura" y negó rotundamente que se trate de "una campaña de mercadotecnia ni nada orquestado" en favor de "Madres paralelas".



"Cuando uno hace un cartel de una película o de una obra teatro o la portada de un libro lo que quiere es que aparezca en la mayor parte de plataformas posibles, y que no esté en Instagram es un problema porque es una de las más populares. Pensamos que podría ser complejo y mejor congelarlo", precisó el artista, quien sin embargo eligió no autocensurarse



Jaén diseñó ese contenido basándose en una película que es "un gran drama sobre la maternidad, y de ahí nace esa idea "del ojo que llora". Con guion de Almodóvar, está protagonizada por un reparto encabezado por Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma y Julieta Serrano.



La película cuenta la historia de dos mujeres, Janis y Ana (Cruz y Smit) que coinciden en la habitación de un hospital donde van a dar a luz. Ambas son solteras y quedaron embarazadas accidentalmente. Janis, de mediana edad, no se arrepiente y en las horas previas al parto está pletórica; la otra, Ana, es una adolescente y está asustada, arrepentida y traumatizada.