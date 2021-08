TEATRO

La Falcón

Musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, esta obra con dramaturgia y producción general de Augusto Patané está inspirada en la vida de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su vínculo secreto con Francisco Canaro, entrelazando en el devenir de esa relación los tangos que el famoso compositor escribió inspirado en ese romance. Así, la obra se despliega entremezclando momentos musicales con situaciones que reconstruyen parte de sus vidas privadas. Con dirección de Cintia Miraglia, y asistencia de Diego Torben, el vestuario es de Paula Molina, la escenografía de Victor Salvatore y los arreglos musicales de Florencia Craien y Carlos Ledrag. Con María Colloca, Carlos Ledrag, Florencia Craien, Mónica Driollet y Sofia Nemirovsky

Sábado a las 17:30, en el Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $500.

El error

En un futuro cercano donde la sociedad ha eliminado el hambre, las guerras y la mentira; una familia vive un milagro inesperado. Beto, el marido de Ana y padre de Dora, despierta luego de quince años de estar en coma. Acostumbrándose a las nuevas reglas para convivir luego del aflojamiento universal, Beto, descubrirá que la perfección tiene un precio muy alto que pagar e intentará desmantelar esta nueva sociedad. Seleccionada por la zona de Patagonia y Río Negro y filmada para el ciclo Nuestro Teatro Federal del Cervantes Online, esta obra de Juan Manuel Alari fue dirigida por el propio Alari junto a Adrián Beat, la escenografía es de Ramiro Álvarez y el vestuario de Eva Ritcher. Con Juan Manuel Alari, Mauricio Biaba, Manuel Gutiérrez Arana, Virginia Salamida, Alicia Tealdi y Josefina Vicente.

Disponible a través de Cervantes Online. Gratis.

MÚSICA

Tengo una historia así

El año pasado, coincidiendo con el que hubiese sido el cumpleaños 75 de Sandro, se presentó el tema “No te vayas todavía”, primer simple de este flamante disco de grabaciones encontradas del legendario cantante. Son once los temas cuya voz dejó registrada Sandro, dos inéditos y el resto reversiones de temas ya conocidos. Además de aquel primer simple, el otro tema inédito es “Eso que se hace de a dos”, en el que aparece acompañado por Charly García y Pedro Aznar, en este caso grabados ahora, como sucede con el resto de los músicos que tocan en el disco. Entre otras curiosidades, hay una version cantada en italiano (del tema “La vida dura”) y abre el disco una nueva grabación de “Hay mucha agitación”, su adaptación al castellano del “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” de Dave Williams, que popularizó primero Jerry Lee Lewis y más tarde Elvis Presley.

Vol. 1 + Vol. 2

Se trata de dos EPs que completan una edición digital que permite finalmente dar a luz las grabaciones realizadas a mediados de los ’90 por el gran referente de la música del Litoral, Ramón Ayala, junto al músico de jazz y fusión contemporánea Rubén Ferrero. Se conocieron durante el ciclo de conciertos Folklore de Patio, organizado por Ferrero, y entablaron a partir de ahí una gran amistad artística y personal. Años más tarde, por sugerencia de Ayala, comenzaron a trabajar en estas grabaciones, buscando unir sus dos estilos: la música tradicional, fuertemente arraigada al regionalismo de Ayala con la visión más universal de Ferrero. El primero, seleccionando repertorio y componiendo temas y el segundo, buscando músicos de jazz cercanos al folklore para lograr una fusión perfecta en la que se respete el arte de ambos.

ONLINE

El reino

No es la primera vez que el realizador Marcelo Piñeyro lleva a la pantalla una obra de Claudia Piñeiro, pero a diferencia del largometraje La viuda de los jueves esta apuesta de Netflix en el thriller de producción local adhiere al popular formato de la serie. Además de oficiar de showrunner, Piñeyro dirigió cinco de los ocho capítulos de una historia arraigada en el centro del poder político y económico del país. Luego de un cruento asesinato en el cual muere un candidato a la presidencia, el segundo en la línea toma el lugar. Se trata del personaje interpretado por Diego Peretti, un pastor evangelista con llegada masiva y ambiciones desmedidas. ¿O acaso no es tan así? Mercedes Morán, Patricio Aramburu y Vera Spinetta complementan los personajes ligados a la nada transparente Iglesia de la Luz, mientras que el resto del notable reparto (Chino Darín, Nancy Dupláa, Alejandro Awada, entre muchos otros) ocupa los diversos casilleros de la política, el ámbito judicial y el empresariado.

Cruel Summer

La nostalgia por el suspenso y el terror noventosos no se agota en la primera parte de la trilogía La calle del terror. Prime Video se suma a la moda con una serie que centra la acción en tres días de verano de tres años consecutivos, 1993, 1994 y 1995. Kate Wallis es la adolescente más popular del colegio y, cuando desaparece sin dejar rastro, las miradas se dirigen hacia Jeanette Turner, la chica tímida y “rara” que pudo o no haber denunciado las hechos a tiempo y, tal vez, salvado a Kate. Cada episodio, a la manera de 13 Reasons Why, sigue el punto de vista de un personaje diferente, piezas que permiten el armado del complejo rompecabezas de circunstancias alrededor de la desaparición.

CINE

La nube

Dice la Wikipedia que “cien gramos de carne de vaca contienen entre 54 y 57 por ciento de proteínas, mientras que cien gramos de chapulines contienen entre 62 a 75 por ciento”. El horror animal está de regreso. La ópera prima del francés Just Philippot deja de lado a los grandes depredadores para detenerse en la historia de una mujer, interpretada por la actriz Suliane Brahim, que decide poner en funcionamiento un criadero de nutritivas langostas comestibles como sostén económico para ella y sus dos hijos. El drama familiar se cruza con el relato de suspenso cuando un pequeño accidente da lugar a un descubrimiento y a un método de alimentación para los insectos realmente poco ortodoxo. De primeros actos pausados y sutiles y un cierre visualmente potente, La nuée, presentada en el Festival de Sitges y ahora disponible en Netflix, pone en primera línea el eco-terror sin olvidar a los personajes y sus tensiones internas, además de abonar a una posible nueva vía del vampirismo cinematográfico.

El padre

Ganador del premio Oscar por este papel en la última entrega de las famosas estatuillas, Anthony Hopkins interpreta a Anthony, un hombre aquejado de demencia senil. Luego de varios retrasos pandémicos, llega a las salas de cine esta adaptación de la obra del dramaturgo Florian Zeller que aquí debuta como director de cine. La compleja relación entre el protagonista y su hija, encarnada por Olivia Colman, es retratada desde el punto de vista crecientemente confuso de Anthony –los rostros cambian, quizá también las épocas– aportándole al relato un estilo alejado del típico “drama de enfermedad”, coqueteando con el suspenso y rompiendo con la maldición siempre al acecho del teatro filmado.

TV

Catch and Kill: The Podcast Tapes

La cosecha de series true crime nunca se acaba y HBO presenta esta noche, en su clásico día de estrenos, una investigación documental sobre los pormenores del caso Harvey Weinstein. La docuserie en seis episodios, con formato de podcast adaptado al medio audiovisual, está basada en el libro de Ronan Farrow y presenta a una serie de personalidades relatando sus experiencias personales. Micrófono y auriculares mediante, el propio Farrow conduce las conversaciones, aderezadas con profuso material de archivo. En el E01, la modelo Ambra Gutiérrez revela cómo fue su trabajo encubierto para la policía –origen de una admisión relevante en la investigación–, punta del iceberg de un desfile de entrevistados que incluye a informantes, detectives privados y víctimas del depredador y otrora poderoso productor de Hollywood. La miniserie fue producida en plena primera ola del covid-19, por lo cual el formato resultó ideal para la seguridad de todos los involucrados.

Domingos a las 23.30, por HBO.

Petra

A mediados de los 90, la escritora catalana Alicia Giménez-Bartlett creó a la inspectora Petra Delicato, todo un éxito de ventas en su país y el resto de Europa. En esta miniserie fatto in Italia la saga literaria recibe su justa adaptación televisiva. La actriz Paola Cortellesi es la encargada de darle rosto y voz a un personaje ciertamente contradictorio. En el primer episodio, que se emitirá mañana en Europa Europa, una serie de violaciones en los callejones de Génova la pone tras la pista de un criminal en serie (todas las víctimas tienen un tatuaje en la muñeca), mientras la relación tirante con su colega Antonio se abre a la posibilidad de una colaboración.

Lunes a las 22, por Europa Europa.