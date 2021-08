El presidente Alberto Fernández reconoció que la reunión del 14 de julio de 2020 en Olivos, en la que celebró el cumpleaños de su compañera Fabiola Yáñez, "no debió haberse hecho" y remarcó: "Lamento que haya ocurrido". El jefe de Estado resaltó que la lista de las personas que participaron del encuentro se conoció porque el Gobierno respondió a un pedido de información: "Lo hicimos público y no ocultamos nada, porque nada debo ocultar de mi vida personal".

El jefe de Estado se refirió a la "foto de Olivos" durante un acto en Olavarría en el que pidió hacer un apartado especial para hablar "fracamente" para no "dejar de dar la cara". "Nunca quise esconderme atrás de nadie", aseguró el mandatario y recordó una frase del ex presidente Néstor Kirchner: "Decía que somos hombres y mujeres comunes con responsabilidades importantes".

El presidente valoró que durante la pandemia él pidió "a muchos argentinos que me acompañaran para preservar la salud" y destacó que en ese contexto de cuidados permaneció en Olivos, que "se transformó en una ciudad". "Allí iban gobernadores, ministros, diputados, secretarios, empresarios, futbolistas, actores y actrices. Gente que tenía problemas que la pandemia les había causado y tenía la necesidad de escuchar a todos para resolver los problemas", contextualizó Alberto.

El mandatario indicó que esa situación lo hizo vivir "en un gran vértigo que me hizo tener reuniones con cientos de personas" y en esos días, el 14 de julio, ocurrió la reunión con algunos amigos de Fabiola Yáñez para brindar por su cumpleaños. "No debió haberse hecho", lamentó.

El video completo

"Nosotros reconocemos el error"

Más temprano, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reconoció que la reunión realizada en Olivos por el entorno familiar del presidente se trató de "un error que no debería haber pasado y que estuvo mal". "Nosotros reconocemos el error", insistió Cafiero y apuntó contra la oposición por manejarse con "doble vara" para medir y publicar lo que ocurrió durante la pandemia.

Al respecto, citó otros ejemplos no mencionados por la oposición en las últimas horas: "Ellos no dieron explicaciones cuando Macri viajaba por el mundo y volvía sin cumplir las medidas. Tampoco cuando Rodríguez Larreta se fue en vuelo privado a Búzios y no participó de protocolos que debía llevar adelante como jefe de Gobierno. Ni cuando María Eugenia Vidal generó reuniones en las que se contagiaron varios comensales".

"Hacen política a partir de enojar a los enojados y con un discurso de odio. Lo que precisan como combustible es justamente esto porque no pueden discutir el pasado, porque no tienen proyecto de futuro y entonces lo que necesitan es el escándalo", señaló Cafiero.

Ley de ampliación de zona frías y reducción de tarifa de gas

El jefe de Estado habló durante acto de reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas desde ciudad bonaerense de Olavarría junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; y la diputada nacional y precandidata a senadora bonaerense Liliana Schwindt, una de las impulsoras de la ampliación de la Ley de zonas frías para el servicio del gas, que fue reglamentada esta tarde y benificiará a 90 municipios de 12 provincias argentinas para el servicio por red, garrafa y zeppelin.

Minutos antes de que tomara la palabra Alberto, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que la norma reglamentada este viernes "sirve para ilustrar el país que hoy tenemos comparado con el que tuvimos durante 4 años de neoliberalismo" y apuntó contra Juntos por el Cambio al señalar que "parece que la pandemia tiene que funcionar como amnesia", al recordar que era "cotidianos los aumentos en el servicio", con tarifazos de hasta 1300%.

En ese sentido, Kicillof recordó que la ex gobernadora bonaerense y candidata a diputada por la Ciudad se fue de su gestión en la Provincia firmado nuevos aumentos de tarifa para 2020 y 2021. "La época de los tarifazos se acabo, ahora van a pagar menor los que no pueden. Gracias a los diputados y diputadas que hoy gobiernan para nuestro pueblo", destacó Kicillof.

"A alguien le van a tener que explicar qué hicieron con la millonada que le cobraron a la gente, porque en la inversión y en el servicio no está. Será que se fue en la fuga de capitales", exigió el mandatario bonaerense y adelantó que la semana que viene la provincia firmará la adhesión de la norma en suelo bonaerense.

Días atrás, el Gobierno creó el Registro Único de beneficiarios y beneficiarias especiales del Régimen de Zona Fría, en el que se incorporará a las usuarias y los usuarios comprendidas y comprendidos en el artículo 4 de la ley, que reduce entre un 30% y 50% la tarifa del gas, a través del Decreto 486/2021 publicado en el Boletín Oficial.



Además, designó a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación de la Ley 27.637, que propone una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas.



El artículo 4 de la ley de Zona Fría, es el que incorporó una reducción del 50% a los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), de pensiones no contributivas y jubilados -hasta cuatro salarios mínimos-, del monotributo social, de usuarios que perciben seguro de desempleo y de empleadas de casas particulares.



También a los electrodependientes, a quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.